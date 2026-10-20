Sergio Carranza, responsable de la producción editorial de LaLiga, desató una nueva polémica sobre el arbitraje y la retransmisión televisiva, después de reconocer que el equipo de producción decidió no mostrar la repetición de la entrada de Arda Güler sobre Peque Fernández durante el duelo entre el Real Madrid y el Sevilla, lo que suscitó interrogantes acerca de los criterios de selección de las imágenes que ve el público.

Carranza admitió, durante su intervención en la cadena «Cope», la existencia de imágenes de la jugada que generó controversia, pero afirmó que la decisión en aquel momento fue no mostrarlas, justificándolo con los criterios editoriales en los que se basa el equipo de producción a la hora de gestionar la retransmisión en directo.

Carranza aseguró que la decisión de no repetir la jugada fue una decisión editorial tomada por el equipo de producción, y negó la existencia de presiones o instrucciones previas sobre mostrar u obviar determinadas acciones.

Y añadió: «Fue una decisión editorial de la unidad de repeticiones, y lo que quiero subrayar es que trabajamos sin ningún tipo de presión, y podemos tomar las decisiones que consideremos oportunas. No hay instrucciones de mostrar o no mostrar determinadas imágenes».

El responsable de la producción insistió en que los trabajadores de la retransmisión están obligados a mantener su profesionalidad pese a sus simpatías deportivas, señalando que todo el mundo puede animar a un equipo, pero debe dejar su afinidad fuera de su trabajo.

En lo relativo a la posible falta previa a uno de los goles de Kylian Mbappé, Carranza explicó que la decisión de repetir las jugadas y elegir los ángulos adecuados corresponde al equipo de producción, y recalcó que la prioridad sigue siendo respetar la retransmisión en directo y reducir el número de repeticiones en la medida de lo posible.

Apuntó que la acción continuó después de que el árbitro decidiera seguir con el juego, y que luego llegó el gol, aclarando que, si el VAR hubiera intervenido y detenido el juego para revisar la jugada, el equipo de producción la habría mostrado y habría buscado los ángulos adecuados.