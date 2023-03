Cuál es el equipo de Kun Agüero en la Kings League 2023 y por qué el no juega

El exjugador de Atlético, Manchester City y Barcelona es el presidente de uno de los equipos participantes, que además lleva su nombre.

Desde que comenzó, la Kings League ha dado mucho de qué hablar, y es que además su inicio coincidió con la entrada de este año 2023. Esta original competición futbolística ideada por Gerard Piqué e Ibai Llanos ha reunido tanto a los creadores de contenido más populares en habla hispana del mundo digital, así como algunas estrellas que ha tenido este deporte. A este último grupo citado pertenece Sergio Kun Agüero.

Cuál es el equipo de Kun Agüero en la Kings League 2023

Distinguido mediante el color negro y rosa de su camiseta a rayas y sus pantalones negros, el Kunisports es el equipo presidido por Kun Agüero, el cual estará en los playoffs de la competición tras haber terminado en la quinta posición de la tabla clasificatoria en la fase regular, con un balance de 7 victorias y 4 derrotas en su haber.

Por qué no juega Kun Agüero

Con la excepción de las jornadas en las que actuó como Jugador 12, Kun Agüero no ha participado como jugador en la Kings League, aunque dejó un gol de bella factura ante Porcinos, el equipo de Ibai. No obstante, una lesión muscular en la jornada 4 le condicionó lo suficiente como para no volver a vestirse de corto desde entonces.