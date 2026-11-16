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James Trafford se ha ganado el cariño de los aficionados de Inglaterra con una actuación firme y una entrevista refrescante tras la victoria ante España. El portero del Leeds fue el héroe en Madrid: firmó varias paradas de gran nivel y aseguró que su selección terminara en lo más alto de su grupo de la Liga de Naciones.

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Inglaterra resiste la ofensiva final en Madrid

Inglaterra estuvo a punto de desperdiciar una ventaja de tres goles y se quedó con diez jugadores en Madrid antes de aferrarse a una victoria por 3-2 ante España. Sometida a una presión incesante en los últimos minutos, Inglaterra necesitó varias intervenciones decisivas del guardameta Trafford para conservar su ventaja.

El exportero del Manchester City primero detuvo un remate de Lamine Yamal y, acto seguido, desbarató un disparo desviado de Marc Cucurella. Poco después, Trafford firmó otra doble parada crucial ante los intentos de Fermin Lopez y Aymeric Laporte.

Trafford bromea sobre sus paradas en una entrevista tras el partido

En declaraciones al periodista de ITV Gabriel Clarke tras el pitido final, Trafford fingió en tono de broma no recordar a cuál de sus dobles paradas se refería la pregunta. «¿Cuál de ellas?», respondió Trafford con un guiño antes de que Clarke insistiera: «¡Ya sabes cuál!».

«Sí, la verdad es que no me acuerdo, para ser sincero», añadió Trafford. «Creo que Yamal se metió hacia dentro... Todo pasó muy rápido, y para eso entrenamos todos los días, todas las semanas: para tomar decisiones en una fracción de segundo. Estoy contento de haber ayudado al equipo».

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Al preguntarle si aquella intervención era la mejor de su carrera, el futbolista de 24 años sonrió y recordó su etapa en el Bolton. «Fue un momento brillante», dijo Trafford. «En cuanto a paradas, hice una increíble fuera de casa contra el Port Vale, cuando estaba en el Bolton. ¡Esa siempre será mi mejor parada! Pero, por el momento y por lo que significó [la parada con Inglaterra], está entre las mejores».

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Se intensifica el debate sobre el portero titular tras los elogios del seleccionador español

La actuación de Trafford ha avivado el debate sobre quién debe ocupar la portería de Inglaterra. Pese a sus intervenciones decisivas, el guardameta restó importancia a sus aspiraciones personales y se centró únicamente en el resultado colectivo.

«La verdad es que estoy contento de haber ganado», respondió. «Nuestro objetivo era acabar primeros de grupo. Sabíamos lo difícil que iba a ser el partido y lo que nos exigíamos a nosotros mismos antes de jugarlo... Estoy contento de haber aportado mi granito de arena para ganar y, en definitiva, terminar primeros de grupo».

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El seleccionador rival, Luis de la Fuente, también reconoció la influencia decisiva del portero en el encuentro: «Generamos algunas ocasiones, pero el portero de Inglaterra ha hecho un partido fantástico y ha evitado dos o tres posibles goles en los últimos diez o quince minutos».

La atención vuelve a sus compromisos con el Leeds

Tras asegurarse con Inglaterra el primer puesto de su grupo de la Liga de Naciones, Trafford debe volver a centrarse rápidamente en la competición de clubes. El portero titular del Leeds llega en un gran momento a la visita del sábado al Chelsea en Stamford Bridge.