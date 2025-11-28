Crystal Palace vs. Manchester United, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Crystal Palace recibe a Manchester United este domingo 30 de noviembre a las 13:00 horas (España) en el estadio Selhurst Park, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.
Sigue aquí en directo el Crystal Palace vs. Manchester United de la Premier League 2025-26
Los Glaziers llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Wolves en la fecha 12, con goles de Daniel Muñoz y Yéremy Pino. El equipo dirigido por Oliver Glasner es quinto en la clasificación con 20 puntos.
Por su parte, los Red Devils perdieron por 0-1 a manos de Everton en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Rúben Amorin es décimo en la tabla con 18 unidades.
Cómo ver Crystal Palace vs Manchester United, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|España
|DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar
|Sudamérica
|Disney+
|México
|Caliente TV
|Estados Unidos
|Telemundo, USA Network, Fubo Sports
El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.
En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo, USA Network, Fubo Sports.