Crystal Palace vs. Chelsea, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Crystal Palace tiene un historial terrible contra el Chelsea, y su forma actual no les llenará de mucha confianza.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Crystal Palace vs Chelsea, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Crystal Palace vs Chelsea, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Crystal Palace vs Chelsea

Premier League - Premier League Selhurst Park

El partido se disputa este domingo 25 de enero a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Selhurst Park.

México: 08:00 horas

Argentina: 11:00 horas

Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

A la luz del día, el Palace no ha ganado ninguno de sus últimos 17 encuentros con el Chelsea, perdiendo 14 y empatando los otros tres. El Palace no ha ganado un partido de fútbol competitivo desde un éxito 3-0 fuera contra el Shelbourne en la Conference League el 11 de diciembre, poniendo fin a una secuencia de tres victorias consecutivas, todas fuera de Selhurst Park. Los Eagles solo han sumado 12 puntos en casa en toda la temporada en la Premier League.

Chelsea ha ganado partidos consecutivos bajo el nuevo entrenador Liam Rosenior y de hecho tres de sus últimos cuatro, aunque sus dos últimos viajes contra la oposición de la Premier League han terminado en derrota.

Noticias de lesiones, hechos clave

Cheick Doucoure, Caleb Kporha, Rio Cardines y Daniel Munoz están fuera para los anfitriones.

Cole Palmer se perdió la victoria por 1-0 de Chelsea sobre Pafos a mitad de semana, pero el creador de juego debería regresar aquí. Tosin, Romeo Lavia y Levi Colwill permanecen fuera por problemas a largo plazo.

