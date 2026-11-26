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El Crystal Palace remontó ante la Real Sociedad y ganó 2-1 en Selhurst Park. Tras encajar un gol de Mamadou Sarr, aprovechó la expulsión de un rival para darle la vuelta al marcador.

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El duelo táctico en Selhurst Park enfrentó dos filosofías europeas bien distintas. El Crystal Palace de Thomas Frank buscó imponer un juego intenso y vertical, apoyado en la fortaleza física de su delantera.

El objetivo era romper el ritmo visitante con una presión agresiva en el bloque medio y transiciones rápidas, especialmente hacia los espacios entre el centro y las bandas, donde sus centrocampistas creativos podían hacer llegar balones directos a los delanteros.

La Real Sociedad, por el contrario, llegó con la intención de controlar el ritmo mediante la posesión y la flexibilidad de su estructura. El equipo de Pellegrino Matarazzo pretendía desordenar el bloque del Palace generando superioridades numéricas en la zona central, para sacar de su posición a los carrileros locales y aprovechar los espacios que dejaran en las bandas.

Fue un duelo de movimientos y respuestas que llegó sin goles al descanso. Después, varios cambios tácticos en la segunda parte y una expulsión decisiva alteraron el rumbo del partido.

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El planteamiento táctico del Crystal Palace

Thomas Frank dispuso un sólido 4-4-2, con la prioridad de defender con firmeza y salir rápido al ataque. En la salida de balón, los cuatro defensas centrales, Disasi, Canvot, Chilwell y Richards, se abrían para estirar la primera línea de presión rival. Dean Henderson actuaba como organizador desde atrás para superar esa presión inicial.

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Los carrileros, en particular Ben Chilwell, tenían instrucciones de situarse arriba para obligar a retroceder a los laterales de la Real Sociedad. Así, el dibujo se convertía en un 3-2-5 con balón.

La estrategia defensiva giraba en torno a momentos concretos para activar la presión. El Palace aceptaba replegarse en un bloque bajo de 5-4-1 cuando los visitantes superaban la línea de medio campo, pero debía presionar con agresividad cada vez que estos jugaban hacia atrás o hacia sus laterales. Will Hughes ejercía de ancla defensiva, protegiendo a los tres zagueros e interrumpiendo el juego rival, mientras Kamada y Nketiah actuaban como organizadores por dentro y buscaban recibir entre líneas.

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Pese a tener solo el 43 % de la posesión, el plan estaba claro: resistir la presión y atacar con la máxima verticalidad. La estrategia acabó dando frutos en la segunda parte, cuando el cambio en el equilibrio numérico les permitió forzar errores visitantes.

El planteamiento táctico de la Real Sociedad

La Real Sociedad partió de un 4-4-2 flexible que, durante sus posesiones prolongadas, se transformaba a menudo en un 4-2-2-2 o un 2-4-4. Su principal objetivo táctico era superar el bloque medio del Palace mediante combinaciones cortas en triángulo.

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Con el 57 % de la posesión, el conjunto vasco buscó los espacios a la espalda de Chilwell y los demás carrileros. Sarr fue una pieza clave del plan: amenazaba desde las bandas y también se desplazaba hacia el interior para apoyar a Oyarzabal.

En defensa, la Real Sociedad aplicó un disciplinado marcaje zonal para mantener a los jugadores creativos del Palace por delante de su línea defensiva. Durante la primera hora le funcionó muy bien: pese a conceder 16 remates, solo cuatro fueron a puerta. Su gol en el minuto 66 fue fruto directo de ese dominio estructural. Sarr marcó después de una fase en la que su equipo buscó con paciencia una ocasión.

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Sin embargo, la solidez de su sistema dependía de contar con todos sus jugadores para cubrir los espacios laterales. Cuando J. Martin fue expulsado por doble amarilla en el minuto 72, las coordinadas rotaciones defensivas que tanto habían frustrado al Palace empezaron a fallar. El conjunto vasco quedó expuesto al juego directo de los locales.

El duelo táctico

La principal batalla táctica se libró por el centro, donde el trabajador mediocampo del Palace intentó frenar la superioridad técnica de la Real Sociedad. Durante 70 minutos, Matarazzo pareció imponerse en ese duelo: los 19 remates de su equipo, siete de ellos a puerta, mostraban su capacidad para generar buenas ocasiones mediante el movimiento colectivo.

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Al Palace le costaba superar la compacta defensa visitante y a menudo se veía obligado a disparar desde lejos. Acumuló 12 remates fuera.

El punto de inflexión no fue una genialidad táctica, sino una falta disciplinaria. La segunda amarilla de Martin en el minuto 72 obligó a la Real Sociedad a reorganizar de urgencia su defensa. Con un jugador menos para cubrir la anchura del campo, el conjunto vasco ya no podía sostener su presión con la línea adelantada.

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Frank percibió de inmediato el cambio de dinámica y animó a sus jugadores a acelerar el juego y aprovechar los huecos. Apenas un minuto después de la expulsión llegó un penalti que Jean Mateta transformó para empatar y trasladar por completo la ventaja anímica al equipo local.

Los ajustes durante el partido

Ambos entrenadores recurrieron activamente al banquillo, aunque por motivos muy distintos. La entrada de Dwight McNeil en el minuto 57 fue un acierto de Frank. McNeil sustituyó a Nketiah, aportó otras opciones para servir el balón al área y una gran capacidad de trabajo, y terminó marcando el gol de la victoria en el minuto 82. El cambio permitió al Palace mantener los ataques con más eficacia y convertir su volumen de remates en una amenaza real a medida que los visitantes acusaban el cansancio.

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Matarazzo tuvo que reaccionar con cambios tras la expulsión y el empate. Dio entrada a Igor Zubeldia y Sergio Gomez para reforzar una defensa que empezaba a conceder ocasiones e intentar recuperar cierto control del centro del campo. Para entonces, sin embargo, el partido ya había perdido su equilibrio táctico. Los últimos cambios del Palace, entre ellos las entradas de Jorgen Larsen y Tyrick Mitchell en el minuto 80, dieron energía renovada a su juego por las bandas.

Ese último impulso táctico permitió al Palace superar los intentos de la Real Sociedad de resistir en un bloque bajo y culminó con el gol tardío de Dwight McNeil. En los diez minutos finales, el paso de un 3-4-3 a un 3-2-5 casi permanente permitió al Palace imponerse a los diez jugadores de la Real Sociedad por pura superioridad numérica en el último tercio.

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Conclusión

Al final, el encuentro se decidió por la capacidad del Palace para aprovechar un cambio en las circunstancias del partido. La Real Sociedad fue superior tácticamente durante la mayor parte del duelo: utilizó su 57 % de posesión para dirigir el juego y se adelantó por medio de Sarr. Pero la expulsión de Martin alteró todo su sistema.

La decisión de Frank de dar entrada a Dwight McNeil y apostar por un dibujo más ofensivo en los últimos veinte minutos sacó partido a la inferioridad numérica visitante. El 2-1 reflejó la verticalidad del Palace y su eficacia en cuanto el equilibrio táctico del partido se inclinó a su favor.