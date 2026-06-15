Crysencio Summerville tiene una opinión muy clara sobre el cambio de jugador durante el partido entre Países Bajos y Japón

Los cambios del seleccionador Ronald Koeman son el tema más comentado tras el 2-2 entre Holanda y Japón. Aunque muchos critican sus decisiones, Crysencio Summerville las entiende.

Así lo explicó en una rueda de prensa virtual un día después del partido: «Me cambiaron por precaución tras la amarilla. Entiendo y respeto la decisión del entrenador».

Aun así, le molesta que la selección holandesa no aprovechara los últimos minutos: «Teníamos el impulso y la energía en la segunda parte, mucho más que en la primera».

«Los que entraron desde el banquillo estaban “superpreparados” para marcar la diferencia», añade sin reprochar nada a sus compañeros. «También tuvimos algo de mala suerte en una jugada a balón parado. El sábado lo daremos todo de nuevo».

Summerville, que debutaba en un Mundial, marcó el 2-1 en la segunda parte, pero un tanto en contra al final dejó el 2-2.

«Sigo pensando lo mismo: hubiera preferido los tres puntos, pero no debemos quedarnos estancados en eso. Creo que simplemente debemos sacar la positividad del partido de cara al encuentro contra Suecia», concluye.