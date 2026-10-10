Crysencio Summerville dio la cara este sábado con el Al-Hilal. El internacional neerlandés marcó el 3-1 en el gran duelo ante el Ittihad Club (3-2) y ayudó así a su club a colocarse en el liderato de la Saudi Pro League. Steven Bergwijn firmó desde el punto de penalti el último gol del partido.

Al-Hilal - Ittihad Club era una batalla por el liderato. A ambos clubes les bastaba una victoria para hacerse con él. En el Al-Hilal fue titular Summerville, mientras que Bergwijn salió de inicio en el Ittihad y Georginio Wijnaldum entraría como suplente en ese equipo tras algo menos de una hora.

El Al-Hilal arrancó de forma excelente ante su afición y se puso pronto por delante por medio de Gabriel Martinelli. El exdelantero del Arsenal empujó a la red un centro raso de Ollie Watkins: 1-0.

El Ittihad reaccionó muy bien en el partido y pasada la media hora también logró el empate por medio de Youssef En-Nesyri. El delantero marroquí fue habilitado por Marwan Al-Sahafi y dejó completamente sin opciones a su compatriota Yassine Bounou con un disparo potente y alto al palo corto: 1-1.

Un error del exjugador del Roda JC Danilo Pereira devolvió poco después la ventaja al Al-Hilal. El portugués controló tan mal un balón dentro de su propia área que le dio a Watkins la oportunidad de marcar con facilidad.

Tras el descanso, Watkins volvió a participar de forma directa en un gol con su pase a Summerville. El destacado atacante inglés le dio el balón a Summerville, que recortó de izquierda hacia dentro y, tras varios amagos, la colocó de maravilla en la escuadra lejana: 3-1.

El Ittihad se metió de nuevo en el partido poco antes del final gracias a un penalti transformado por Bergwijn, pero pese a los cinco minutos de descuento no hubo premio para los visitantes. Antes este fin de semana ya Tijjani Reijnders y Cristiano Ronaldo habían dado de qué hablar.



