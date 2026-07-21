Crysencio Summerville ficha por la Liga Profesional de Arabia Saudí por 80 millones

El Al-Hilal ha acordado con el West Ham United el fichaje de Crysencio Summerville, informó David Ornstein de The Athletic. El traspaso del internacional holandés a la Saudi Pro League cuesta 80 millones de euros.

Solo falta el reconocimiento médico para que el jugador, que descendió con el West Ham, firme un contrato de varios años.

La AS Roma intentó ficharlo y presentó varias ofertas, pero Al-Hilal se llevó el gato al agua.

Manchester United y Aston Villa también mostraron interés en el extremo, que aún tenía tres años de contrato con los Hammers. Anteriormente jugó en el Leeds United.

El experto en fichajes Fabrizio Romano reveló que el Al-Hilal presentó una oferta atractiva, lo que hizo que Summerville se lo pensara dos veces. Por ello, ahora parece preferir la Saudi Pro League a la AS Roma.

El interés del club saudí no es nuevo: la semana pasada el periodista Sascha Tavolieri ya informó de contactos con su entorno.

En el Mundial marcó dos goles y dio dos asistencias con Holanda, aunque falló un penalti en la tanda contra Marruecos que supuso la eliminación.