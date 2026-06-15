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Crysencio SummervilleNOS
Jonathan van Haaster

Traducido por

Crysencio Summerville cumple su promesa y corre hacia Ruud van Nistelrooij durante el Países Bajos-Japón

Holanda
C. Summerville
World Cup

El internacional holandés Crysencio Summerville debutó en el Mundial con un gol ante Japón (2-2). Después de marcar, el extremo derecho corrió hacia el segundo entrenador, Ruud van Nistelrooij, y explicó a la NOS por qué lo hizo.

«Tengo sentimientos encontrados por mi primer gol con Holanda y el empate sobre la hora de Japón», admitió. Aun así, disfrutó de su tanto. «Me asistió Ryan (Gravenberch), un jugador de primera».

«Me vio allí y pensé en cómo habíamos entrenado, por eso corrí hacia Ruud van Nistelrooij. Trabajamos muy de cerca en mi remate».

«Me dio consejos y le había prometido que, si marcaba, iría a darle las gracias. Fue un delantero de primera del que puedo aprender mucho».

Por ahora es el extremo derecho titular de Holanda, aunque la temporada pasada jugó poco en esa demarcación. En el West Ham United actúa por la izquierda.

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Holanda crest
Holanda
HOL
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Suecia
SWE

«No me importa mucho en qué banda juegue, como ves», añade entre risas. «Me dio consejos y me alegra trabajar tan de cerca con el entrenador».

«Marcar en tu debut mundialista es increíble, pero preferiría los tres puntos. Es una pena».

Aun así, no hay que preocuparse: «No debemos bajar la cabeza. Debemos quedarnos con lo positivo de cara al partido contra Suecia», concluye.

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