Crysencio Summerville falló un penalti para el Al-Hilal. El neerlandés asumió la pena máxima señalada por Danny Makkelie ante el Al Fayha, pero erró de manera llamativa.

En la Saudi Pro League, el equipo del entrenador Simone Inzaghi se enfrentó al Al Fayha, al que derrotó por 0-3.

Sergej Milinkovic-Savic marcó el tanto inicial, después de que un disparo de Summerville fuera rechazado por el guardameta Orlando Mosquera. En el rechace, el centrocampista serbio empujó el balón a la red. Tras el descanso, Sultan Mendash puso el 0-2 en el marcador.

Con ese mismo resultado, Makkelie señaló un penalti para el Al-Hilal a diez minutos del final. Theo Hernández fue derribado por Makhir Al Rashidi, por lo que el árbitro neerlandés, que dirigía su decimocuarto partido en la Saudi Pro League, señaló el punto de penalti.

Summerville se colocó ante el balón y pudo marcar su primer gol con el club saudí, pero no lo hizo. El atacante se situó justo detrás del balón, se desplazó hacia la izquierda durante la carrera, dio unos pasitos, se frenó y después picó el balón al estilo de Antonín Panenka contra la parte superior del larguero.

Esto provocó un gran descontento, entre otros, en Milinkovic-Savic, que con su lenguaje corporal y sus palabras dejó claro de inmediato que debía haberse hecho de otra manera. El fallo recordó al Mundial, donde el diestro de 24 años también erró un penalti contra Marruecos. Entonces, Bounou detuvo su lanzamiento desde los once metros al lanzarse al lado correcto.

El penalti fallado no le hizo mucho daño al Al-Hilal, ya que poco antes del final Nasser Al-Dawsari firmó el 0-3. Tras dos jornadas, el equipo de Inzaghi es líder con un pleno perfecto: seis de seis.











