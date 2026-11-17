Cómo ver el Cruzeiro vs. Palmeiras con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 35 18 nov 2026 - 18:30

El Cruzeiro recibe al Palmeiras en un partido de la Serie A con mucho en juego en ambos extremos de la tabla. Con los dos clubes entre los tres primeros, se trata de un duelo directo entre equipos que aspiran de verdad al título.

El Cruzeiro llega en un gran momento bajo la dirección de Artur Jorge, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos de la Serie A. Su reciente racha incluye una victoria por 3-2 ante el Bahia y un triunfo a domicilio por 1-0 frente al Atlético MG.

El Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, también ha impresionado. Afronta este encuentro tras encadenar cuatro victorias en todas las competiciones, incluida una goleada por 6-1 al Remo en la liga.

Los dos equipos se han enfrentado cuatro veces en los últimos dos años en la Serie A, en partidos ajustados y disputados. Su duelo más reciente terminó 1-1, un resultado que refleja la igualdad que ha habido entre ambos clubes.

El Palmeiras ocupa el segundo puesto de la Serie A, uno por encima del Cruzeiro, que es tercero. Una victoria de cualquiera de los dos podría alterar considerablemente la clasificación en el tramo final de la temporada.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo ver en directo el Cruzeiro vs. Palmeiras.

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