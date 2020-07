Cruz Azul anuncia el fichaje de Shaggy Martínez

El lateral derecho es la segunda incorporación de la Máquina en el mercado de pases del torneo Apertura 2020.

Cruz Azul suma un nuevo refuerzo para el torneo Apertura 2020: Shaggy Martínez. El lateral derecho culminó contrato con la desaparición de y al no renovar con Mazatlán, decidió iniciar una nueva aventura en uno de los clubes más importantes de la Liga MX.

La Máquina, de esta manera, cubre una de las posiciones que más le preocupaban de cara a la próxima temporada. Y aunque en el mercado de pases sonaron otros nombres para cubrir dicha demarcación, los cementeros cerraron la llegada de Martínez como agente libre.

Hace tan solo unas semanas, el ex América era pretendido por Chivas y dejó abierta la posibilidad de reforzar al Rebaño Sagrado. No obstante, su futuro finalmente está en , donde ahora competirá por el puesto en el once inicial con el paraguayo Juan Escobar.

Vale destacar que hasta el momento, Cruz Azul solo había anunciado el fichaje de José Ignacio Rivero, quien llegó procedente de los de Tijuana. Entre las bajas, el único que ha abandonado las filas del equipo es Lucas Passerini, quien se marchó al .