Cruz Azul, a tres años del debut de su último canterano

Cruz Azul no ha podido sacar a relucir su cantera en los últimos años.

ya tiene tiempo desde que debutó a su último canterano. Han pasado tres años desde que la Máquina tuvo en la cancha a Kevyn Montaño, quien hoy día juega para el Cruz Azul de la Liga Premier (Segunda División).

“No me imaginaba estar aquí después de estar en el primer equipo, pero creo que son procesos de la vida. En mi persona empezó a causar un gran impacto, llegó hasta cierta depresión en mí, me empecé a hacer ideas en la cabeza de que ya no jugaba bien, de que no iba a lograr nada y cosas así”, mencionó Montaño a ESPN.

Montaño, mediocampista ofensivo de 23 años, ha disputado 1,009 minutos en este 2019, siendo titular en doce de quince partidos. Actualmente es dirigido por el chileno Edgardo Enrique Fuentes que ha sido auxiliar en el León, Lagartos de Tabasco, Monarcas , Cruz Azul Jasso y de Oaxaca.

Los Cementeros tienen registrados a Kevin Herrera, Santiago Giménez, Jorge García, Josué Reyes, jugadores que podrían acabar con esta mala racha que invade al conjunto de la Noria.