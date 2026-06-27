Croacia relega a Ghana al tercer puesto tras un magnífico duelo y una asistencia de última hora de Luka Modric

Croacia ha terminado segunda del Grupo C tras ganar 2-1 a Ghana. En el minuto 83, Nikola Vlasic, asistido por Luka Modric, marcó el gol de la victoria. El equipo de Zlatko Dalic jugará en octavos contra el segundo del Grupo K: Portugal o Colombia. Ghana, tercera, se medirá al ganador de ese grupo.

Ambos equipos realizaron tres cambios en sus alineaciones titulares. Josko Gvardiol, Mario Pašalić y Peter Musa cedieron su lugar a Petar Šurjak, Vlasic y Ante Budimir. En Ghana, Kamaldeen Sulemana, Elisha Owusu y el neerlandés afincado en Ámsterdam Derrick Luckassen entraron por Jerome Opoku, Caleb Yirenkyi e Iñaki Williams.

Croacia dominó la posesión en el inicio, lo que convenía a Ghana, que con un empate ya estaba clasificada, mientras que una derrota eliminaba a los balcánicos.

Tras un inicio equilibrado, Vlasic generó la primera ocasión. El centrocampista del Torino recibió un pase tras una bonita jugada y vio cómo su disparo se estrellaba en el poste. Un cuarto de hora más tarde, los croatas se adelantaron en el marcador. Mateo Kovacic asistió a Susic, cuyo potente disparo desde unos veinte metros se coló por entre las piernas de Luckassen hacia la escuadra: 1-0.

Ghana apenas generó peligro, aunque soñó con el empate por medio de su estrella, Antoine Semenyo, cuyo disparo se marchó ligeramente desviado de la portería de Dominik Livakovic.

Tras el descanso, Ghana volvió a acercarse: un minuto después de entrar, Issahaku Fatawu lanzó un disparo alto. Fue uno de los pocos destellos de un segundo tiempo marcado por la solidez defensiva de ambos equipos.

Así llegó el empate de Ghana, a balón parado: Luckassen remató con el interior un gran tiro libre de Ernest Nuamah. El VAR revisó si Kwasi Sibo estaba en fuera de juego, pero se confirmó que no interfería. Por ello mantuvo su decisión: 1-1.

Pero Croacia respondió en el 83’: Modric centró una falta y Vlasic cabeceó al segundo palo, batiendo a Asare (2-1). Con esa asistencia, Modric, de 40 años, se convirtió en el jugador más veterano en asistir en un Mundial.