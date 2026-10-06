Croacia entera aplaude a Olmo: se descubre la historia más bonita de su carrera

El duelo entre España y Croacia en Split, este martes, no será un partido más para Dani Olmo, el centrocampista del Barcelona, que regresa al país que lo acogió cuando tenía dieciséis años, cuando abandonó España junto a su madre para vivir su primera aventura con el Dinamo de Zagreb, en un paso que forjó una parte importante de su personalidad y de su trayectoria.

Andy Bara, agente de Olmo, reveló que el internacional español destina, desde que dejó el Dinamo de Zagreb en 2020, un 2% del total de su salario anual a la fundación benéfica de Vukovar, un hábito que mantuvo durante su etapa en el Leipzig y, posteriormente, tras su traspaso al Barcelona.

Olmo no hablaba de esta aportación, que quiso mantener alejada de los focos, antes de que su agente desvelara los detalles, al afirmar: "Desde que dejó el Dinamo de Zagreb, Olmo dona un 2% de su salario anual bruto a la fundación benéfica de Vukovar".

Cuando se le preguntó al jugador del Barcelona por el asunto durante una rueda de prensa, no ocultó su sorpresa por la difusión de su historia, pero habló de ella con sencillez, recordando los sentimientos de su partida de Croacia: "Cuando me marché, sentí gratitud hacia Croacia y quise devolver el favor".

Olmo añadió que quiso dar una parte de su salario "a la familia de Vukovar", tras sentir que era su deber devolver algo del favor al país que le brindó una oportunidad importante al inicio de su camino, subrayando que su aportación no es más que un intento sencillo de participar en el apoyo a la ciudad y a su gente.

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Las donaciones llegaron a través de la iniciativa "Common Goal", fundada por el exjugador de la selección española Juan Mata, mientras Olmo siguió manteniendo su vínculo con Vukovar, la ciudad que guarda un recuerdo doloroso de la guerra de los Balcanes.

Años después de abandonar Croacia, Olmo regresa a ella esta vez con la camiseta de la selección española, pero entre el campo y la selección queda otra historia que no aparece en los resultados de los partidos; la historia de un joven que no olvidó el lugar que lo acogió de pequeño y que decidió devolverle el favor cuando pudo hacerlo.