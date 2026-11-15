¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
UEFA Nations League A
team-logoCroacia
Opus Arena
team-logoChequia
¡Mira aquí! DAZN
GOAL-e
Con la colaboración de

Croacia - Chequia en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Croacia vs Chequia
Croacia
Chequia
UEFA Nations League A

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Croacia-Chequia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver el Croacia-Chequia con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar

Mira fútbol dondequiera
VPN segura y de alta velocidad
Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
Protege hasta 10 dispositivos a la vez
Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
Dirección IP dedicada
Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmita oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+ Premium Argentina
Estados UnidosFubo
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
UEFA Nations League A - Jornada 6
Opus Arena

Croacia recibe a Chequia en el Opus Arena de Osijek, en el Grupo 3 de la Liga A de la Nations League de la UEFA. Ambos equipos llegan necesitados de puntos, aunque se encuentran en extremos opuestos de la clasificación.

La Croacia de Slaven Bilic ha perdido cuatro partidos consecutivos en esta edición de la Nations League, una racha que incluye una goleada por 7-0 ante Inglaterra y una derrota por 4-1 frente a España. Su permanencia en la Liga A está ahora seriamente amenazada, y ganar en casa al colista del grupo es lo mínimo que necesita para mantener vivas sus esperanzas de salvación.

El resultado del jueves contra Inglaterra en Wembley fue especialmente perjudicial. Croacia empató por medio de Petar Sucic en el minuto 59, antes de que Harry Kane transformara un penalti decisivo cinco minutos después y acabara con cualquier esperanza de remontada. El equipo de Bilic fue el más peligroso en el tramo final, pero no logró marcar un segundo gol.

Chequia llega a Osijek tras perder sus cinco partidos de grupo, en los que ha encajado 10 goles y solo ha marcado uno. El equipo de Santi Denia cayó por 2-0 ante España en Praga el jueves y terminó el encuentro sin disparos a puerta, pese a enfrentarse a una Roja con muchas rotaciones.

Chequia se ha visto superada en todos los encuentros de este grupo. Inglaterra la derrotó por 3-0 y 2-0 en partidos anteriores, y España ha sumado los seis puntos posibles ante ella sin apenas encontrar resistencia.

Con el primer puesto ya en manos de Inglaterra o España antes de su enfrentamiento del domingo en Madrid, este partido tiene una importancia real en la lucha por evitar el descenso. Croacia necesita ganar para tener opciones de mantenerse en la categoría; Chequia necesita puntuar para no terminar la fase de grupos sin un solo punto.

Noticias de los equipos y plantillas

Croacia contra Chequia alineaciones

4-2-3-1
Croacia crest
Croacia
CRO
Formación
Chequia crest
Chequia
CZE
4-2-3-1
D. LivakovicD. LivakovicL. VuskovicL. VuskovicD. Caleta-CarD. Caleta-CarJ. GvardiolJ. GvardiolJ. StanisicJ. StanisicL. ModricL. ModricM. BaturinaM. BaturinaI. PerisicI. PerisicM. KovacicM. KovacicP. SucicP. SucicD. BeljoD. BeljoA. KinskyA. KinskyJ. SlamaJ. SlamaV. CoufalV. CoufalT. VlcekT. VlcekD. ZimaD. Zimateam-logoI. HopiA. KralA. KralM. SadilekM. SadilekC. KabongoC. KabongoL. CervL. CervA. HlozekA. Hlozek
Chequia crest
Chequia
CZE
4-2-3-1
Croacia

Once inicial

Chequia

Suplentes

Manager

  • S. Bilic
  • S. Denia

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google