El seleccionador griego Georgios Donis habló con sus jugadores tras la eliminación del Mundial.

El equipo árabe quedó eliminado en la fase de grupos tras empatar 0-0 con Cabo Verde en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston.

En la rueda de prensa posterior, Donis admitió: «Tuvimos problemas para crear ocasiones y el rival dispuso de oportunidades claras de gol».

Añadió: «Cuando jugamos así y no controlamos el ritmo, nos cuesta marcar la diferencia».

«He visto la voluntad de los jugadores y sus ganas de ganar, pero nos ha costado crear ocasiones y controlar el partido, y así no se puede ganar».

En el vestuario les recordé que ha sido un mes duro y que lo dimos todo.

Y añadió: «No hemos logrado nuestro objetivo porque, ante rivales de nuestro nivel, no rendimos bien. Ha sido un camino difícil; agradezco a los jugadores y me hubiera gustado ofrecer un mejor rendimiento».

Sobre si pensaron en los próximos torneos durante el Mundial, respondió: «No, nos centramos en los entrenamientos y en afrontar cada partido».

Reconoció que la presión fue clave y que, tras calmarse, analizarán lo ocurrido.

También probamos que Sultan Mandash jugara por la banda, pues es fuerte en los duelos individuales.

Concluyó: «No pudimos controlar el partido, llegamos al segundo tiempo sin marcar y nuestra delantera no rindió, lo que complicó todo».