Compartir Sigue a GOAL en Google

La decisión de José Mourinho de alinear de inicio a Vinícius Júnior ante el Alavés ha desatado nuevas críticas, después de que el Real Madrid no pudiera evitar la derrota en un partido que reabrió el debate sobre el papel que desempeña la estrella brasileña en el equipo y sobre el peso de las decisiones del entrenador en el equilibrio de la alineación. Las críticas no se limitaron al resultado: el exjugador del Real Madrid Poli Rincón consideró que Mourinho se equivocó en la gestión del encuentro, sobre todo en los cambios.

Anuncios

El Real Madrid perdió 2-1 ante el Alavés y las miradas volvieron a dirigirse a Mourinho, algunas de cuyas decisiones fueron recibidas con pitos por la afición. La más llamativa fue su empeño en incluir a Vinícius en el once titular por primera vez en LaLiga tras cumplir su sanción de cuatro partidos.

Rincón considera que el técnico portugués no acertó en su lectura del partido: «No ha sido una decisión inteligente, le han pitado porque está deshaciendo el equipo». El exjugador del Real Madrid cree que hubo un movimiento concreto que enfadó a la afición, relacionado con la insistencia de Mourinho en darle un puesto de titular al extremo brasileño.

«Vinícius no puede ser titular en este equipo y Mourinho se empeña en ponerlo desde el principio. Tenía que haber cambiado a Vinícius y no a Arda Güler, y si no lo corrige en los próximos partidos, puede llevarse otra decepción», afirmó Rincón. Estas declaraciones llegan en un momento en que las derrotas del equipo se repiten cuando el brasileño parte como extremo izquierdo.

Lee también: Luis Enrique encuentra una solución más convincente que Torres: ¿cierra el PSG el expediente del fichaje de emergencia?

Anuncios Anuncios

Tres derrotas con Vinícius como titular

Related Topics

Según un informe del portal Defensa Central, el Real Madrid ha perdido tres partidos esta temporada con Vinícius como titular, ante el Atlético de Madrid, el Real Betis y el Alavés, lo que ha reabierto el debate sobre la conveniencia de contar con él desde el inicio. Rincón cree que la repetición de este resultado obliga a Mourinho a replantearse sus cálculos, sobre todo porque el jugador todavía no ha ofrecido nada que le garantice conservar su sitio en el once.

En cambio, la racha de diez victorias consecutivas del equipo también incluyó triunfos complicados, entre ellos los partidos ante el AEK Atenas y la Roma, en los que Vinícius fue titular. Ante el Celta de Vigo, en cambio, el brasileño empezó en el banquillo, entró como suplente y contribuyó a la victoria por 2-1, un precedente al que recurren sus críticos cuando debaten su influencia en la alineación.

Anuncios

Lee también: Un antiguo objetivo del Barcelona se muestra evasivo sobre el interés del PSG

El cambio de posición de Vinícius llama la atención

Anuncios

Rincón se refirió también a la prueba de Mourinho de colocar a Vinícius en la banda derecha durante el partido ante el Alavés, en lugar de su posición habitual en el extremo izquierdo, y consideró que este cambio mostró una faceta positiva en el juego del equipo. El brasileño suele jugar por la izquierda cuando es titular, mientras que Diomande es quien cambia de banda y se sitúa en la derecha.

«En la banda derecha no tenemos extremo, solo está Valverde», señaló Rincón, que añadió que el paso de Vinícius al otro costado permitió al Real Madrid atacar por ambas bandas, con la presencia de Espi, capaz de generar peligro e incomodar a los rivales dentro del área. Sin embargo, criticó que Mourinho tardara en hacer este ajuste, ya que, a su juicio, se podría haber aprovechado antes.

Anuncios

Pese al empeño de Mourinho en dar a Vinícius la oportunidad de recuperar su nivel y su sitio, Rincón advirtió del riesgo de confiar siempre en las remontadas: «No puedes estar obligado a remontar siempre». Vinícius suma esta temporada dos goles y tres asistencias, unas cifras que por ahora no le bastan para asegurarse la titularidad.

Lee también: La discordia de Vinícius: la advertencia de Güler pone a Mourinho ante un gran riesgo