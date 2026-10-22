«Es una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre y dejar a veces espacios a la espalda al intentar recuperar el balón. Pero, si das espacio a equipos así (como el Como, nota de la redacción), cada vez ganan más confianza», dijo Fernandes después de la paliza del miércoles por la noche.

El centrocampista señaló que corresponde «al entrenador y a su cuerpo técnico» analizar lo sucedido, aunque dejó entrever que le gustaría una forma de jugar más activa: «A veces hay que ser más valiente cuando estás bajo presión. Hay que asumir el riesgo de presionar arriba y ponérselo difícil al rival», afirmó Fernandes.

El rival de la Serie A, en el que destacó el mediapunta Nico Paz con un doblete, había dado una lección al United: «Su central me marcó en nuestro campo. Nosotros también tendríamos que haberlo hecho como equipo, pero no lo conseguimos. Si a un equipo así, que juega con muchos pases cortos por el centro, le das demasiado espacio y tiempo, te hace daño por las bandas», explicó Fernandes.

El Como se adelantó en el minuto 2 por medio de Paz y Tassos Douvikas amplió la ventaja poco después del descanso (49). Paz dejó el partido prácticamente sentenciado en el minuto 57 y, con el gol de Jacobo Ramon para el 4-0 provisional (76), todo quedó definitivamente resuelto. El United solo pudo marcar el gol del honor, obra de Joshua Zirkzee en el tiempo añadido.

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Bruno Fernandes fue sustituido en Como, algo poco habitual

«No es la primera vez que nos pillan desprevenidos y el rival marca pronto», lamentó Fernandes, que hizo autocrítica sobre su actuación y la de sus compañeros: «Apenas presionamos al jugador que tenía el balón, apenas hicimos buenos movimientos con el balón, casi nada nos salió bien». El portugués fue sustituido, algo poco habitual: en el minuto 67 entró en su lugar Zirkzee, que acabaría marcando.

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La situación del entrenador Carrick, que en enero sustituyó inicialmente de forma interina al destituido Ruben Amorim y pudo continuar como recompensa por la buena recta final de la pasada temporada, es cada vez más complicada tras el mal comienzo de la presente campaña. En la Premier League, el United solo ha sumado siete puntos en los siete primeros partidos y corre el riesgo de descolgarse pronto de los cuatro primeros. En la Champions League, el desastre de Como supuso ya su segunda derrota en tres partidos. Antes, los ingleses también habían perdido ante el Atlético de Madrid (0-2). Solo lograron ganar en el estreno frente al debutante Sabah FK (4-0).

Según informaciones de medios ingleses, el puesto de Carrick corre ya un grave peligro. El miércoles por la noche, el técnico de 45 años declaró: «Es más que decepcionante. Asumo el 100 % de la responsabilidad por todo el equipo y por la actuación». ¿Sentía todavía el respaldo de la directiva del club? «No se trata de mí, sino de asimilar el partido y analizar cómo ha ido. Creo que eso es lo más importante en este momento», dijo Carrick, cuyo contrato se extiende hasta el verano de 2028, a TNT.