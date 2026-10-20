En momentos en que el Real Madrid se prepara para disputar el esperado Clásico ante el Barcelona, el próximo domingo, se renuevan las críticas dirigidas a la política del club blanco en su manera de tratar a los jóvenes talentos.

Eldiario español "Mundo Deportivo" puso el foco sobre Chema Andrés, centrocampista del Brighton que se formó en la academia del Real Madrid, y que se ha convertido en el centro de atención de la prensa británica, que lo ha apodado "el pequeño Rodri".

Aunque el jugador, de 21 años, todavía está en el inicio de su experiencia con el Brighton, tras incorporarse al equipo el pasado septiembre, su presencia en la Premier League ha reabierto el debate sobre la decisión del Real Madrid de desprenderse de él, especialmente a la luz de los problemas que, según el informe, el equipo padece en el centro del campo.

La crisis en el centro del campo persigue al Real Madrid antes del Clásico

El diario considera que el Real Madrid cuenta, quizás, con uno de los mejores porteros de Europa en cuanto a paradas, junto a un delantero entre los más goleadores del mundo, en referencia a Thibaut Courtois y Kylian Mbappé, pero el equipo padece una clara brecha entre las líneas de defensa y de ataque.

Explicó que el conjunto blanco se divide en dos mitades cuando pierde el balón, por mucho esfuerzo que haga Federico Valverde, o por mucho que Aurélien Tchouaméni intente desempeñar múltiples funciones en el centro del campo.

Y añadió que la falta de suficiente compromiso defensivo por parte de Vinicius Junior y Mbappé, con la presencia de Bellingham y Arda Güler, concede a los rivales la oportunidad de aprovechar los espacios y moverse con inteligencia, lo que aumenta la dificultad de la tarea del equipo para controlar los partidos.

Según el informe, la marcha de Luka Modric y la retirada de Toni Kroos dejaron una huella evidente en el centro del campo, por lo que el sufrimiento del Real Madrid para controlar el ritmo de juego continúa, antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona.

¿Por qué la prensa británica lo apodó "el pequeño Rodri"?

Chema Andrés se formó en la academia del Real Madrid, "La Fábrica", antes de vivir una experiencia en la Bundesliga, donde jugó con el Stuttgart, para luego fichar por el Brighton en septiembre de 2026, en busca de una nueva oportunidad para demostrar sus capacidades.

Pese a lo breve de su experiencia hasta ahora con el equipo inglés, su forma de jugar y sus movimientos en el centro del campo han llevado a la prensa británica a compararlo con Rodri, estrella del Manchester City y de la selección de España, y a otorgarle el apodo de "el pequeño Rodri".

El Brighton ocupa una posición destacada en la Premier League, tras convertirse en uno de los equipos que compiten por los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, mientras Andrés espera aprovechar sus oportunidades para demostrar su capacidad de aportar en una de las ligas europeas más fuertes.

No obstante, hablar de su buen rendimiento requiere situarlo en su contexto, ya que el jugador todavía está al inicio de su andadura con el Brighton, y aún no ha dispuesto del tiempo suficiente para ofrecer una imagen completa de su nivel y de su potencial a lo largo de una temporada larga.

11 millones de euros a cambio del 50% de sus derechos de traspaso

La paradoja en la que se detuvo el informe de "Mundo Deportivo" radica en que el Real Madrid obtuvo 11 millones de euros a cambio del 50% de los derechos de traspaso de Andrés, quien no tuvo una verdadera oportunidad de demostrar su valía con el primer equipo en el estadio Santiago Bernabéu.

Y criticó la política del club en su manera de tratar a los jóvenes talentos, al considerar que el Real Madrid trata a su academia como una fuente de ingresos económicos, en lugar de aprovechar a los jugadores que podrían ayudar al equipo a cubrir sus necesidades deportivas.

Estas críticas cobran una importancia adicional a la luz de los problemas que plantea el informe respecto al centro del campo, aunque sea prematuro afirmar con rotundidad que Andrés habría aportado la solución requerida de haber continuado en el equipo blanco.

Valverde, el único representante de la academia en el Clásico

En el marco de sus críticas, el informe de Mundo Deportivo señaló que José Mourinho se apoyará en un solo jugador procedente de la academia del Real Madrid en el Clásico ante el Barcelona, Federico Valverde.

El autor rememoró la histórica idea que unía a las grandes estrellas con los talentos emergentes de la academia, conocida como "Zidanes y Pavones", al considerar que ya forma parte del pasado.