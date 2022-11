¿Cuál es el criterio de FIFA para elegir al mejor jugador de los partidos del Mundial Qatar 2022?

En Goal te contamos cómo es elegido el premio al Jugador del Partido durante el Mundial de Qatar de 2022.

Después de haber visto a Cristiano Ronaldo quedarse con la distinción individual en el partido contra Ghana y así convertirse en el futbolista que más veces ha ganado 'El Jugador del Partido' en la historia de los mundiales, los aficionados se preguntarán cuál es es el criterio que la FIFA usa para entregar este galardón.

🖐️ Cristiano Ronaldo, the first man to score at five FIFA World Cups, and your #Budweiser Player of the Match.



Ronaldo will score __ goals in this tournament? 👇



En Goal te contamos cuál es la dinámica que el ente organizador usó y usará en el certamen para designar al Jugador del Partido en el Mundial de Qatar de 2022:

CÓMO ELIGEN AL JUGADOR DEL PARTIDO

A través de las redes sociales Budweiser (la cerveza oficial de la Copa del Mundo) la FIFA invita a los aficionados a votar por el mejor jugador dentro de la cancha mientras el partido en cuestión está en disputa. Al finalizar el compromiso, Budweiser comunica quién fue el futbolista favorito de la afición y muestra el momento en que se hace la entrega de esta distinción.

Luego de hacerles la entrega del premio, los jugadores sueles hacer declaraciones sobre el partido recién concluido. Estas breves entrevistas son publicadas de igual forma en las redes de Budweiser.