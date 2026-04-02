Cristiano Ronaldo y su club, acusados de impago en un comunicado contundente

El club brasileño Flamengo ha expresado su descontento con la UD Almería a través de un comunicado oficial publicado en el canal del club. Cristiano Ronaldo es copropietario del club español desde febrero y también se le menciona en el comunicado.

El Flamengo ha publicado un contundente comunicado dirigido al Almería. El club brasileño exige el pago de una deuda que se remonta a agosto de 2022, tras el traspaso del delantero Lázaro Vinícius (24).

El comunicado comienza con un duro ataque al club del sur de España: «El Almería le debe al Flamengo aproximadamente 1,8 millones de euros por un periodo de 590 días». A continuación, también se menciona al delantero del Al-Nassr. «En febrero, Cristiano Ronaldo adquirió el 25 % del club español». Con ello, el Flamengo insinúa que él es corresponsable de las acciones del club andaluz.

El resto de la declaración explica con más detalle las acusaciones. «El Almería lleva 590 días en mora y ha acumulado una deuda estimada de más de 1,8 millones de euros, con lo que ignora descaradamente los acuerdos alcanzados y las normas del fútbol internacional».

Flamengo afirma también que la FIFA ha reconocido la deuda, pero que el Almería se niega a pagar.

Por ello, el club tomará nuevas medidas y someterá el litigio al TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte. El club confía en que la instancia competente dará una respuesta adecuada a este comportamiento.

Para el portugués de 41 años, contribuir al fútbol también fuera del terreno de juego era una ambición de toda la vida. Ronaldo explicó en febrero por qué optó por adquirir acciones del club español. «El Almería es un club español con una base sólida y un claro potencial de crecimiento», afirmó el delantero estrella.