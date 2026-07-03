Portugal se clasificó para los octavos del Mundial tras una agónica segunda parte y batiendo a Croacia 2-1. Cristiano Ronaldo dedicó su gol del empate a Diogo Jota, quien murió hace un año, el 3 de julio de 2025, en un accidente de tráfico junto a su hermano André Silva.
Croacia se adelantó tras el descanso por medio de Ivan Perisic, del PSV, pero poco después Portugal obtuvo un penalti por falta sobre Renato Veiga. Ronaldo transformó la pena máxima con un disparo por el centro.
En el descuento, Rafael Leão centró al área y Gonçalo Ramos, que había reemplazado a Ronaldo, cabeceó el 2-1. El empate croata fue anulado por fuera de juego, así que el marcador no varió.
«Hoy hemos tenido que aprender a aguantar», declaró Ronaldo (41) tras el partido. «Para ganar un partido de esta envergadura, tenemos que aprender a aguantar. El partido de hoy ha sido muy interesante para los espectadores. En la primera parte tuvimos el partido bastante controlado».
«La segunda parte fue más caótica. Ellos marcaron, nos pusimos un poco nerviosos, pero el punto de inflexión emocional llegó cuando convertimos el penalti. A partir de ese momento, el partido se nos hizo más fácil. Tuvimos algunas dificultades más, pero eso forma parte de la competición, y ahora tenemos que seguir adelante».
Al final, se puso la camiseta con el 21 de Jota. Hace un año, Jota y su hermano André Silva murieron en un accidente de tráfico en España. «Es un día especial; él está arriba y nos guía», dijo.
«Sabemos que está con nosotros y, por eso, era lógico ganar hoy para honrarle de la mejor manera posible», afirmó Ronaldo, quien también se pronunció sobre los rumores acerca de su futuro. Su hermana Kátia Aveiro había declarado ese mismo día que él está disputando su último torneo como internacional.
«Mi futuro no es importante ahora», afirma. «Tengo tiempo, gane o pierda. Hablaré con mi familia y tomaré la mejor decisión. Ya no actúo por impulso; ahora lo hago con calma. Hoy toca disfrutar».
Ahora Portugal, bajo Roberto Martínez, se prepara para otro duelo complicado: enfrentará a España el lunes 6 de julio en Dallas (21:00, hora de los Países Bajos).