¿Cristiano Ronaldo será entrenador? CR7 hace una predicción después de firmar un nuevo contrato récord con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, después de firmar un contrato récord con Al-Nassr, todavía no tiene planes de dedicarse a la dirección técnica cuando se retire.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Ese día aún está algo lejano, ya que el ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones se compromete a dos años más en la Pro League Saudí. Tendrá 42 años cuando ese acuerdo llegue a su fin, sin saber cuándo colgará las botas que han hecho historia por última vez.

EL PANORAMA MÁS AMPLIO

Ya ha habido mucha especulación sobre lo que hará Ronaldo una vez que termine su carrera como jugador, con algunos sugiriendo que su vasta experiencia podría pasarse a la próxima generación a medida que se mueva hacia la gestión.

El artículo sigue a continuación

Getty

¿QUÉ DIJO RONALDO?

Ronaldo, sin embargo, ha descartado dar el paso al banquillo en el corto plazo. Le dijo a los canales oficiales de medios de Al-Nassr después de firmar su lucrativo nuevo contrato: “¿Ser entrenador? Ahora mismo, puedo decir que nunca lo seré, aunque ‘nunca’ es una palabra fuerte. La realidad es que no está en mis planes en cinco, 10 o incluso 20 años. Pero como sabemos, la vida está llena de sorpresas.”

¿SABÍAS QUÉ?

Ronaldo dijo en 2016 cuando preguntado sobre el entrenamiento: “Hay otra vida después del fútbol. Creo que al principio será duro, pero si me preguntas ahora si quiero entrenar, diría que no, ni como entrenador de club ni como presidente.

“Puedes decir que tienes el mejor trabajo, dinero, coches, casas... pero eso no es todo. Un ejemplo: el sábado hay boxeo en Las Vegas y me gustaría llevar a mi familia y amigos, pero no puedo porque no tengo tiempo. Pero después (de retirarme) quiero vivir como un rey.”

Getty

¿QUÉ SIGUE?

CR7 ha admitido anteriormente que la propiedad de un club le resultaría atractiva, ya que sigue un camino similar al de su icónico compañero del Manchester United No.7 David Beckham - quien ahora está trabajando con Lionel Messi en el Inter Miami. No se han establecido planes a largo plazo todavía.