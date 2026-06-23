Cristiano Ronaldo se dirige a sus detractores y grita dos palabras muy claras a la cámara tras el partido entre Portugal y Uzbekistán

Cristiano Ronaldo afirma haber vuelto por completo, según declaró tras el Portugal-Uzbekistán (5-0). El delantero de 41 años marcó dos goles y hizo historia en el Mundial.

A los 6 minutos abrió el marcador y se convirtió en el primer futbolista que anota en seis Mundiales distintos. Después firmó el 3-0 y buscó el hat-trick sin éxito.

Pese a ello, se mostró satisfecho y, nada más terminar el partido, tomó la cámara y gritó: «¡I’m back, I’m back!».

Es, en parte, una respuesta a sus detractores. Otras estrellas como Messi, Mbappé y Kane brillaron desde el inicio del Mundial, pero su debut contra la República Democrática del Congo (1-1) fue decepcionante. Ahora ha reaccionado con creces ante Uzbekistán.

«Esto demuestra que los últimos días le han afectado», comenta Ronald de Boer en el estudio de la NOS. «Podría haber marcado hasta cuatro, pero es un gran inicio».

«Espero que le dure aún más tiempo», afirma De Boer. «Su mentalidad también inspira al equipo», añade Khalid Boulahrouz. «Vuelve a arrastrarlos consigo; en realidad, se ven un poco obligados a buscarlo».

Con cuatro puntos tras dos jornadas, Portugal necesita cerrar la fase de grupos ante Colombia, que esta noche buscará su segundo triunfo contra la República Democrática del Congo.