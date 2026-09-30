Cristiano Ronaldo reacciona a la decisión de dejar la selección portuguesa

Cristiano Ronaldo se ha pronunciado después de que se conociera la noticia de que ha abandonado la concentración de Portugal. La superestrella afirma, entre otras cosas, que en el futuro explicará más sobre los motivos de su decisión. Por ahora no está claro si la carrera internacional de la leyenda del fútbol ha terminado definitivamente.

Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus llevan varios días enfrentados. El delantero tuvo que permanecer noventa minutos en el banquillo ante Noruega (victoria por 1-2) y se mostró visiblemente indignado por ello. También decidió no agradecer el apoyo a los aficionados visitantes que habían viajado.

Ronaldo viajó después con la selección nacional a Dinamarca, donde el jueves está programado el siguiente duelo de la Nations League. Sin embargo, Ronaldo no se entrenó el miércoles con el grupo y entretanto ya ha partido hacia Madrid.

«No se ha negado a entrenarse. No le pasa nada a Ronaldo», comenzó diciendo primero Jesus. Las palabras que pronunció a continuación son, según MARCA, presumiblemente la razón de la decisión del delantero de 41 años.

«Yo puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Le dije a Ronaldo que no iba a jugar. Te pongo en el banquillo. Si te necesito 30 minutos, juegas; si no, no. Ningún jugador puede hacerme cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el mundo del fútbol. Ningún presidente. Nunca, absolutamente nadie».

Ronaldo ya ha reaccionado. «Después de la rueda de prensa de la selección nacional y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración de la selección nacional», escribe.

«A su debido tiempo diré a todos los portugueses la verdad sobre los motivos que me han llevado a abandonar la selección nacional, a la que siempre me he entregado por completo».

«Ahora ha llegado el momento de desear mucha suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción», concluye Ronaldo.



