Cristiano Ronaldo, propósito para 2019: "Quiero ser el mejor todos los días"

El jugador portugués de la Juventus ha ofrecido una entrevista exclusiva al diario luso 'Record'.

Cristiano Ronaldo ha ofrecido una entrevista al diario luso 'Record' donde ha recalcado que lo que quiere es "ser el mejor todos los días", a modo de propósito para este 2019. El '7' afronta un nuevo año ilusionante con la Juventus, máximo candidato a hacerse con la Serie A y uno de los claros opositores claros a la Champions League, donde se medirá en octavos de final al Atlético de Madrid.

"La Champions no puede ser una obsesión", dice el portugués, quien ya suma 5 'orejonas' y pretende situarse a la altura del propio Gento, leyenda del Real Madrid, en caso de coronarse campeón del Viejo Continente también como 'juventino'.

Hablando de coronas, el atacante de Madeira indica no estar "obsesionado con los premios individuales", en un año en el que Modric consiguió el The Best y el Balón de Oro, siendo Messi el que se adjudicara la Bota de Oro.

"Marqué goles importantes, probablemente el mejor de mi carrera", dice a la hora de repasar el 2018. Precisamente aquel tanto con el Real Madrid fue ante la Juventus, su actual destino.

También ha aprovechado la entrevista para alabar la figura de su actual entrenador en la Juventus: "Allegri es un ejemplo para todos".

Finalmente, destacaba a su agente, Jorge Mendes, del que dice: "No habrá otro igual que Jorge Mendes"