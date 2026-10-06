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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Cristiano Ronaldo pone una condición impactante para volver a la selección de Portugal

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El regreso de la leyenda, en suspenso

Parece que la crisis de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal aún no ha terminado, sino que se encamina hacia un nuevo capítulo que podría poner en juego el futuro del capitán del combinado nacional. Tras las declaraciones de Jorge Jesus, que dejaron la puerta abierta al regreso de la estrella portuguesa, informes periodísticos han revelado una condición clara que podría impedir que vuelva a vestir la camiseta de la selección.

Después de la victoria ante Noruega (2-1), Jesus dijo: "Todo está abierto. Cristiano debe decidir su destino por sí mismo, no depende de mí. Fue un malentendido y, en mi opinión, fácil de resolver. No estoy triste, es su decisión".

Sin embargo, según el periodista Rui Santos, de la cadena "CNN Portugal", las declaraciones del entrenador no fueron bien recibidas por Ronaldo, quien se siente muy decepcionado con ellas.

Santos explicó que Ronaldo comunicó a sus allegados, según recogió el portal francés "Foot Mercato", que "no volverá a la selección portuguesa mientras Jorge Jesus siga al frente del cuerpo técnico".

La discrepancia, según la misma fuente, se debe a la creencia de Ronaldo de que las declaraciones de Jesus no fueron casuales, especialmente ante lo que el jugador considera una contradicción en la postura del entrenador; pues Jesus mostró su deseo de que Ronaldo regresara para participar en la Liga de Naciones de la UEFA, pero al mismo tiempo afirmó que no está obligado a disculparse y que es él quien decide la convocatoria de la selección.

De este modo, parece que el regreso de Ronaldo a la selección de Portugal ha quedado directamente ligado al futuro de Jesus, por lo que la crisis permanece abierta a varias posibilidades, a la espera de lo que revelen los próximos días.



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