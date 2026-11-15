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La ocasión del homenaje a la leyenda Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Dinamarca se convirtió en una noche negra para el equipo del técnico Jorge Jesus, que encajó una humillante derrota por 1-4 en Braga, en el marco de la Liga de Naciones de Europa. Es más, se transformó en una noche negra que echó a perder el extraordinario ambiente de la afición con el que había comenzado el encuentro.

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En su ausencia del acto, los jugadores salieron con camisetas que lucían el nombre de "Ronaldo" y el número 7, y la afición desplegó una pancarta con el mensaje "Gracias, capitán", antes de que la celebración se transformara en silbidos y enfado a medida que la diferencia en el marcador se ampliaba.

La prensa internacional se hizo eco de lo ocurrido en el partido, y el diario español As fue el más duro en sus críticas, al optar por un titular directo: "Cristiano no merecía esto", al considerar que el frío homenaje de los jugadores y la afición, y la posterior dura derrota, era algo impropio de una leyenda que pasó 23 años al servicio de la selección.

Marca calificó a Dinamarca como la auténtica homenajeada, en referencia al dominio absoluto de los visitantes y a sus cuatro goles en una noche que debía estar dedicada a la despedida de Ronaldo. El diario español también vinculó el resultado con el inicio de la era post-Cristiano, describiéndola como una catástrofe.

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El catalán Sport no discrepó en su veredicto, pues escribió: "Humillación de Portugal en el homenaje a Cristiano", centrándose en el flagrante contraste entre la celebración oficial de la leyenda y el colapso total del equipo ante un visitante danés que aprovechó cada error portugués.

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En Italia, La Gazzetta dello Sport puso el foco en el flojo rendimiento de Portugal en ausencia de Ronaldo, con el titular: "Mala imagen de Portugal sin CR7: Hojlund diabólico y Dinamarca marca cuatro goles", señalando que Noruega todavía mantiene sus opciones en el grupo.

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El francés L'Équipe, por su parte, resumió la noche en una frase lapidaria: "Nueva era, derrota contundente", en alusión a que la primera prueba de Portugal tras la marcha de Ronaldo terminó en un claro colapso ante Dinamarca, y no en un comienzo prometedor para una nueva generación.

En la propia Portugal, los diarios no fueron más amables, pues O Jogo escribió que la noche se convirtió en una "pesadilla" pese a estar dedicada al homenaje a Ronaldo, mientras que el diario A Bola preguntó: "¿Qué ha pasado, Portugal?", antes de describir la derrota como una "humillación" en Braga. El portugués Público comentó con una amarga paradoja: "Ronaldo no asistió al homenaje, y también estuvo ausente Portugal", en referencia a la ausencia de la leyenda sobre el césped y al desvanecimiento del rendimiento del equipo ante su afición.

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En Gran Bretaña, la BBC Sport describió el resultado como una "humillación para Portugal", y The Guardian se centró en la clara superioridad de Dinamarca, mientras que la emisora talkSPORT calificó la derrota como una "ofensa sin precedentes" en la historia de la selección, y la mayor derrota oficial de Portugal en su propio terreno.

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Las reacciones no se limitaron a la prensa, pues en las redes sociales surgieron campañas de apoyo a Ronaldo bajo el lema "No ofendáis nunca a Cristiano Ronaldo", con comentarios que decían: "Sin Ronaldo no hay fiesta", en alusión a que su ausencia dejó un vacío evidente en la noche del homenaje.

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En Brasil, el portal UOL destacó el contraste entre el ambiente del homenaje y la contundente derrota, y recogió las declaraciones de Jorge Jesus, en las que rechazó considerar la ausencia de Ronaldo como una razón de la derrota, pese a reconocer los problemas defensivos que sufrió el equipo.

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