La República Democrática del Congo empató 1-1 ante Portugal en su debut mundialista. Cristiano Ronaldo, de 41 años, no marcó y no recibió trato especial.

Ronaldo jugó todo el partido como punta, pero Portugal solo marcó en la primera parte, con un cabezazo de João Neves. Yoane Wissa respondió con otro testarazo para empatar y así terminó el encuentro (1-1).

El centrocampista congoleño Ngal'ayel Mukau, que jugó casi una hora, habló claro tras el partido sobre Ronaldo, a quien el seleccionador Roberto Martínez prefiere frente al delantero del París Saint-Germain Gonçalo Ramos.

«Para ser sincero, no», respondió Mukau, del Lille OSC, al preguntársele si Congo había preparado algo especial para frenar a Ronaldo. «Sabemos que ya no es el mismo de antes. Se ha hecho mayor».

«Es uno de los mejores jugadores de la historia y le tenemos mucho respeto, pero a su edad ya no puede rendir como antes. De todos modos, le admiramos: es un crack».

Para Portugal, el empate en el NRG Stadium de Houston no es motivo de alarma. El 23 de junio se medirá a Uzbekistán y el 28 a Colombia.

Tras el encuentro, Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, lo resumió: «No es el inicio que queríamos, pero esto apenas comienza. Cabeza alta y a por el próximo partido».