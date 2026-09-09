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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Cristiano Ronaldo no está solo: Postecoglou cambia el plan del Al-Nassr ante la ausencia de Félix y Coman

Al Nasr FC vs Abha
Al Nasr FC
Abha
1ª División
C. Ronaldo
J. Felix
K. Coman
A. Al-Hamdan
Arabia Saudí
Portugal
Francia

"El Mundial" busca el regreso a las victorias

El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, decidió cambiar el esquema en el que se apoya durante el enfrentamiento ante el Abha en la Roshn Saudi League, debido a la ausencia de sus dos estrellas: el portugués João Félix y el francés Kingsley Coman.

El Al Nassr recibe al Abha hoy, miércoles, en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la sexta jornada de la Roshn League.

Postecoglou apostó por su delantero saudí Abdullah Al-Hamdan, junto a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo en el corazón del ataque, para compensar la ausencia de João Félix por acumulación de tarjetas.

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DIR
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ABH

Por otro lado, el técnico australiano decidió apoyarse en el brasileño Angelo en la posición de extremo derecho, para compensar la ausencia de Coman por lesión, con la entrada de Abdullah Al-Khaibari en su lugar junto a Sami Costa en el centro del campo.

En defensa, Postecoglou decidió devolver al español Íñigo Martínez para jugar junto al francés Mohamed Simakan, ante los problemas de lesión de Abdulelah Al-Amri.

El Al Nassr afronta el partido ocupando el tercer puesto en la tabla de clasificación de la Liga Saudí con 12 puntos, cosechados de 4 victorias y una única derrota, a 3 puntos del Al-Hilal y el Al-Qadisiyah, que han disputado un partido más.

La alineación del Al Nassr fue la siguiente:

  • Portería: Bento
  • Línea defensiva: Nawaf Boushal - Mohamed Simakan - Íñigo Martínez - Saad Al-Nasser
  • Centro del campo: Angelo - Abdullah Al-Khaibari - Sami Costa - Sadio Mané
  • Línea de ataque: Abdullah Al-Hamdan - Cristiano Ronaldo
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