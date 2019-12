Cristiano Ronaldo no acudirá a la Gala del Balón de Oro que ganará Messi

El portugués volverá a ausentarse de la fiesta del fútbol en París donde el azulgrana será coronado. Un premio en Italia, la razón de su falta.

Cristiano Ronaldo presupone que no ganará el Balón de Oro de la edición 2019. Tras la filtración de cómo habrían quedado las votaciones, el premio lo ganará Leo Messi por delante de Van Dijk y Salah.

En la supuesta votación que circula por la red, el portugués se queda a unos 250 votos del argentino quien recibiría su sexto Balón de Oro y que lo refrenda tras una actuación sobresaliente en el Metropolitano ante el Atlético.

No será la primera vez que falte a una entrega de premios importante, ya lo hizo en los premios The Best donde Messi se coronó y repite ausencia respecto al año pasado donde su excompañero Luka Modric levantaba el codiciado trofeo.

Cristiano no irá a la gala del Balón de Oro de París y sí estará en la de Milán donde será nombrado Mejor Jugador de la durante la temporada pasada.

En dicha fiesta del fútbol italiano, el luso también formará parte del Mejor Once de la pasada temporada junto a Handanovic; Cancelo, Chiellini, Koulibaly y Kolarov; Ilicic, Barella, Pjanic; Quagliarella y Zapata.