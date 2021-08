Cristiano Ronaldo será nuevo jugador del Manchester United

Los Red Devils le ganaron la carrera a los Citizens por el fichaje del crack portugués, que vivirá su segunda etapa en Old Trafford.

La novela de Cristiano Ronaldo en el mercado de pases dio un giro completamente inesperado. Cuando su llegada a Manchester City parecía un hecho, el United entró en carrera por el crack portugués y finalmente se quedará con su fichaje, según pudo confirmar Goal.

La salida de CR7 está sobre la mesa desde hace varias semanas y los rumores aumentaron con su suplencia ante Udinese. Sin embargo, la idea comenzó a tomar forma en las últimas horas con la llegada de Jorge Mendes a Turín para negociar el futuro del delantero.

Ronaldo era la primera opción del City tras el fracaso en las conversaciones por Harry Kane, pero la ofensiva del United cambió los planes e incluso los Red Devils llegaron rápidamente a un acuerdo con Juventus por los 28 millones de euros que exigían en Italia.

Allegri confirma la salida de Ronaldo

Massimiliano Allegri se pronunció sobre la situación de Ronaldo y reveló que el futbolista no tiene intenciones de continuar en la Vecchia Signora. "Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar con la Juventus . Por ese motivo no entrenó y no será citado para el partido ante el Empoli", reveló el DT italiano.

En ese sentido, el estratega ya piensa en la era post Ronaldo y en el equipo que tiene a su disposición. "Hablamos el viernes pasado, le dije que en Udine estaría en el banquillo y me dijo que se quedaría. Luego la situación del mercado ha cambiado y hay que aceptarlo con serenidad. En la Juve, los que quieren quedarse se quedan ".

Pep: "Cristiano decidirá dónde quiere jugar"

Ya sin opciones de cerrar el fichaje de Ronaldo, Pep Guardiola habló sobre la situación del delantero y su inminente salida de la Juventus. El técnico de los Citizens da por perdido al crack portugués y en ese sentido asegura sentirse conforme con el plantel que tiene a pocos días del cierre del mercado de pases.

"Cristiano es un futbolista de la Juventus y sólo puedo decir que en estos días que faltan de mercado puede pasar de todo. Hay muy pocos futbolistas, y Cristiano o Messi son algunos, en los que ellos deciden dónde quieren jugar. Ahora mismo hay cosas que están muy, muy lejos " , dijo en rueda de prensa.

El United lo espera

Según pudo saber Goal , el acuerdo entre Manchester United y Juventus es total. Los Red Devils pagarán 28 millones de euros y de esta manera el crack portugués volverá a Old Trafford después de 12 años, para vivir una segunda etapa con el club de sus amores.

Solksjaer ya se pronunció al respecto y se mostró complacido con la posibilidad de que Ronaldo se convierta en refuerzo del United. El estratega destacó que siempre han tenido una buena comunicación con el delantero, pese a los rumores que lo situaban en el City.

"Nunca pensé que Cristiano fuese a dejar Juventus. Ha habido muchas especulaciones en estos últimos días, pero nosotros siempre hemos tenido una buena comunicación. Sé que Bruno (Fernandes) también estuvo hablando con él. Ronaldo sabe lo que sentimos y sabe que estamos aquí".