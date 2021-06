"Después del partido con la Juve le pedí la camiseta, pero me dijo que no: me dio vergüenza", contó en abril; tras el Portugal-Alemania ya no lo hizo.

Hubo un 'no' de Cristiano Ronaldo que incomodó mucho a Robin Gosens. Una curiosa historia que reveló el extremo de Atalanta en el pasado mes de abril, cuando contó en su biografía una particular anécdota con el crack portugués. En 'Vale la pena soñar' (así se titula su biografía), Gosens no tuvo pudor en contar que Cristiano le negó su camiseta después de un partido de Coppa Italia contra la Juventus. "Después del partido contra la Juventus, traté de hacer realidad mi sueño de tener la camiseta de Ronaldo", empezó relatando. Y continuó: "Después del pitido final fui hacia él, ni siquiera fui al público a celebrar... pero Ronaldo no aceptó. Le pregunté: 'Cristiano, ¿puedo tener tu camiseta?' Ni siquiera me miró, solo dijo: 'No'". El portazo de CR7 en la cara de Gosens no dejó indiferente al internacional alemán, quien al contar la anécdota no ocultaba que había sentido 'el golpe'. "Estaba completamente sonrojado y avergonzado. Me fui y me sentí pequeño. ¿Sabes ese momento en que sucede algo vergonzoso y miras a tu alrededor para ver si alguien lo nota? Eso es lo que sentí y traté de ocultarlo". Gosens fue objeto de burla por parte de sus compañeros, quienes simbólicamente le obsequiaron una camiseta de Ronaldo. Pero el destino los volvió a cruzar este sábado en Múnich, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2021. Y si en la final de la Coppa Italia fue el de la Juventus quien triunfó, en el certamen continental fue el alemán quien se tomó una pequeña revancha al marcar un gol, dar dos asistencias y brillar frente a Portugal en la casa del Bayern. "¿Si le pediré la camiseta a CR7? No, solo quiero disfrutar de esta maravillosa e inolvidable velada", dijo este sábado a 'Sky Sport'.