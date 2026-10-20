¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Cristiano Ronaldo-
Sam Vreeswijk
Traducido por

Cristiano Ronaldo lanza un penalti fuera y falla a puerta vacía, pero aun así gana con Al-Nassr

Al Nasr FC vs Neom SC
Al Nasr FC
Neom SC
1ª División
C. Ronaldo
J. Felix

El Al-Nassr logró el martes por la noche una ajustada victoria en la Saudi Pro League. El equipo de Riad se impuso en casa por 1-0 al Neom SC pese a que Cristiano Ronaldo falló un penalti.

Esta semana también se habla mucho de Ronaldo. El lunes se supo que la Federación Portuguesa de Fútbol le había impuesto una multa de 255 euros y una suspensión de 30 días después de que abandonara enfadado la concentración de Portugal a finales de septiembre.

El martes esperaba cambiar el ambiente en torno a él cuando el Al-Nassr dispuso de un penalti poco antes del descanso. Ronaldo lo lanzó con la esperanza de marcar el gol número 982 de su carrera, pero mandó el balón fuera.

Nada más volver del descanso, Ronaldo tuvo otra ocasión clarísima: el balón llegó de cabeza frente a la portería, pero la estrella portuguesa lo envió por encima del larguero desde unos metros y con la portería vacía.

El Al-Nassr siguió siendo superior y, pasada una hora de juego, encontró por fin la recompensa. João Félix recibió el balón en el borde del área y lo mandó a la parte alta de la red: 1-0.

Próximos partidos
AFS

AFS

1ª División

23 oct 2026

ALN

ALN

NEO

NEO

1ª División

24 oct 2026

ABH

ABH

El Neom no fue capaz de responder. Con esta victoria, el Al-Nassr, tercero en la Saudi Pro League, suma 22 puntos en 9 partidos.

El líder, el Al-Qadsiah, que había ganado antes el martes gracias a un gol de Tijjani Reijnders, tiene tres puntos más, aunque también ha disputado un partido más. El Neom es sexto.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google