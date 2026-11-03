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Cristiano Ronaldo Jr, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, ha dado otro paso importante en su incipiente carrera futbolística al recibir su primera convocatoria con la selección sub-17 de Portugal. La promesa de 16 años de la cantera del Al-Nassr figura entre los 23 convocados por el seleccionador Filipe Ramos para los partidos de clasificación para el Campeonato de Europa que se disputarán en noviembre.

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El joven delantero da un paso adelante con la selección

Conocido cariñosamente como Cristianinho, el joven delantero ha sido ascendido a la categoría sub-17 mientras sigue los pasos de su famoso padre. Actualmente juega en las categorías inferiores del club saudí Al-Nassr y se incorporará a la concentración con sus compañeros de selección a finales de este mes. Según el medio portugués Zerozero, ha marcado tres goles en siete partidos con su club esta temporada.

Una progresión constante en las categorías inferiores

Su incorporación al equipo de Ramos supone el último hito de una prometedora trayectoria internacional que comenzó cuando debutó con la selección sub-15 de Portugal en mayo de 2025. Desde aquel estreno, el adolescente ha disputado 13 partidos y ha marcado cinco goles en las categorías inferiores de su país.

El joven atacante marcó dos goles en cuatro partidos con la sub-15 antes de ascender rápidamente a la siguiente categoría. Mantuvo su acierto goleador con la sub-16, con tres tantos en nueve encuentros, antes de recibir esta semana la convocatoria para la sub-17.

El legado familiar alimenta sus ambiciones de futuro

Aunque las constantes comparaciones con su padre, ganador de cinco Balones de Oro, son inevitables cada vez que salta al campo, los próximos clasificatorios ofrecen al jugador de 16 años otra oportunidad para forjarse su propia reputación con la camiseta de Portugal. Los aficionados que han seguido al Ronaldo mayor a lo largo de su exitosa carrera también han observado de cerca la evolución del adolescente en Arabia Saudí y con la selección.

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A medida que el joven avanza de categoría, continúa la especulación sobre si ambos podrían llegar a compartir campo en un partido oficial antes de que su padre cuelgue las botas. Mientras tanto, está previsto que la selección absoluta de Portugal anuncie su próxima convocatoria el viernes que viene, cuando se confirmará si está incluido el capitán del Al-Nassr.

Tres partidos de clasificación en Oeiras

Antes de que pueda hacerse realidad cualquier sueño a largo plazo, Cristiano Jr se centrará en ayudar a Portugal a terminar entre los dos primeros de su grupo de clasificación, formado por cuatro equipos, para pasar a la siguiente ronda. Los tres partidos se disputarán en la Cidade do Futebol, la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol en Oeiras, comenzando por el encuentro ante Andorra el 11 de noviembre. El equipo de Ramos se enfrentará después a Bulgaria el 14 de noviembre y cerrará el minitorneo contra Serbia tres días más tarde.