Cristiano Ronaldo Jr. da un nuevo paso con Portugal y una posible cita podría reunirlo con su padre

Cristiano Ronaldo Jr., hijo de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, recibió su primera convocatoria con la selección de Portugal sub-17, después de que el entrenador Filipe Ramos lo incluyera en una lista de 23 jugadores de cara a la disputa de la fase de clasificación para la Eurocopa durante el presente mes de noviembre.

La elección de Ronaldo Jr., de 16 años, llega después de que ya representara a la selección de su país en las categorías sub-15 y sub-16, mientras continúa su carrera futbolística dentro de la academia del club saudí Al Nassr, en cuyo primer equipo juega su padre.

La selección portuguesa se prepara para disputar tres partidos en la fase de clasificación, ya que se enfrenta a Andorra el 11 de noviembre, luego a Bulgaria el 14 del mismo mes, antes de medirse a Serbia el 17 de noviembre, disputándose los tres encuentros en la capital, Lisboa.

Este periodo podría suponer una oportunidad excepcional para Ronaldo Jr., ya que podría coincidir con su padre dentro de las instalaciones de entrenamiento de la selección portuguesa, en caso de que el capitán del Al Nassr se incorpore a la lista del entrenador Jorge Jesus de cara a los enfrentamientos ante Dinamarca y Gales los días 14 y 17 de noviembre, en las competiciones de la Liga de Naciones de la UEFA.

La Federación Portuguesa de Fútbol había impuesto una sanción de suspensión de 30 días a Cristiano Ronaldo, de 41 años, tras su salida de la concentración de la selección nacional durante las competiciones de la Liga de Naciones de la UEFA el mes pasado.

Esto ocurre en un momento en el que Ronaldo continúa persiguiendo el logro de alcanzar los 1000 goles en su carrera profesional, después de elevar su cuenta a 985 goles, tras marcar un triplete con la camiseta del Al Nassr la semana pasada.

Por otra parte, la estrella portuguesa estuvo ausente de la lista del Al Nassr para el partido del equipo en la Liga de Campeones de Asia de la élite ante su rival de Uzbekistán, el lunes, en medio de informes que vincularon la decisión de darle descanso con temores de seguridad y el impacto de la situación en la región sobre las competiciones asiáticas.

Ronaldo ostenta el récord como máximo goleador histórico de selecciones a nivel del fútbol masculino, tras marcar 143 goles en 225 partidos internacionales, lo que lo mantiene como uno de los nombres más destacados en la historia de la selección portuguesa.