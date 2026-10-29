Tijjani Reijnders, Cristiano Ronaldo y João Félix vivieron una gran noche en la Saudi Pro League. El internacional neerlandés firmó un triplete y dio una asistencia con el Al-Qadsiah ante el Al-Riyadh (0-6), mientras que Ronaldo también marcó tres goles con el Al-Nassr y ya suma 985 tantos en su carrera. Félix dio la asistencia en nada menos que cuatro de los cinco goles ante el Al-Kholood (5-3).

Al-Riyadh - Al-Qadsiah 0-6

Reijnders abrió el marcador en el minuto 18: estuvo atento en el segundo palo y mandó el rechace a la parte alta de la portería. Poco antes del descanso, Abdullah Al Salem duplicó la ventaja.

Nada más comenzar la segunda parte, Reijnders volvió a marcar. El futbolista de Zwolle recibió un pase corto de Julián Quiñones y su disparo raso entró por el palo largo. Poco después, Reijnders sumó también una asistencia. Su pase llegó a la carrera de Mahamadou Sangaré, que definió con la izquierda.

Quiñones parecía haber fijado el resultado definitivo con el 0-5, pero no fue así. Poco antes del final, Reijnders encontró espacio por el palo corto y completó su primer triplete con el Al-Qadsiah, que lidera la Saudi Pro League con más partidos disputados que sus rivales.

Al-Nassr - Al-Kholood 5-3

El Al-Nassr tuvo una noche bastante más complicada que el Al-Qadsiah. Pasado el primer cuarto de hora, poco después de que le anularan un gol a Ronaldo por fuera de juego, el Al-Kholood se adelantó contra pronóstico por medio de Julien Domingues.

El Al-Nassr reaccionó y se puso por delante antes del descanso con goles de Angelo y Sadio Mané. Félix participó en la jugada de ambos tantos, aunque el de Mané llegó tras un disparo fallido del portugués.

El Al-Kholood no se rindió e igualó el marcador por medio de Loïc Essomba en el tiempo añadido de la primera parte, pero tras el descanso Ronaldo y, de nuevo, Félix se llevarían el protagonismo.

A mediados de la segunda parte, el Al-Nassr volvió a adelantarse. Félix recibió dentro del área un gran pase desde el centro del campo y cedió el balón a Ronaldo, que solo tuvo que empujarlo.

Poco después, Ronaldo dejó el partido encarrilado. Félix desbordó a su rival, puso un centro alto y sumó su cuarta asistencia de la noche cuando Ronaldo remató de cabeza con fuerza.

Ronaldo completó su triplete en los minutos finales. Mané no tenía espacio suficiente para buscar el gol, pero levantó la cabeza y le dejó a Ronaldo una ocasión casi imposible de fallar: 5-2. Domingues estableció el 5-3 definitivo desde el punto de penalti.