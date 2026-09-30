Cristiano Ronaldo rompió su silencio sobre su salida de la concentración de la selección de Portugal, antes del enfrentamiento ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, y aseguró que revelará en el momento oportuno los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. También pronunció unas palabras que parecen de despedida.

El capitán de la selección portuguesa publicó un comunicado a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, tras abandonar la sede de concentración del equipo en Dinamarca, coincidiendo con la preparación de su avión privado para regresar a Madrid.

Ronaldo dijo en su comunicado: "Después de la rueda de prensa del seleccionador nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar la concentración de la selección".

Y añadió: "En el momento oportuno, contaré a todos los portugueses la verdad sobre los motivos que me llevaron a dejar la selección a la que siempre me he entregado".

El capitán de Portugal concluyó su mensaje diciendo: "Ahora es el momento adecuado para desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".

¿Qué ocurrió en la crisis de Ronaldo?

Ronaldo se ausentó de los entrenamientos de la selección de Portugal por tercer día consecutivo, en un nuevo giro que aumenta la tensión dentro de la concentración del equipo, solo unos minutos después de que el entrenador Jorge Jesus confirmara que el capitán del equipo participaría en la sesión de entrenamiento en la ciudad de Copenhague.

Según el diario portugués "A Bola", Ronaldo abandonó el estadio Parken en la capital danesa este miércoles a bordo de un coche de la Federación Portuguesa de Fútbol, en el momento en que todos sus compañeros, a excepción de Francisco Conceição, ya habían empezado a pisar el terreno de juego.

La salida de Ronaldo se produjo pocos minutos después de la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante Dinamarca, en la que Jorge Jesus confirmó que el delantero de 41 años participaría en los entrenamientos, aunque insinuó la posibilidad de que continuara su ausencia del once.

Jesus dijo: "Ayer no se negó a entrenar. Francisco Conceição no entrenó porque estaba lesionado, y João Félix porque intentábamos aliviar el estado de fatiga, mientras que Cristiano hizo trabajo en el gimnasio. Hoy va a entrenar. Es el cuarto día, así que entrenará".

El entrenador portugués habló asimismo sobre su decisión respecto a la participación de Ronaldo, y aseguró que él es quien tiene la última palabra en la alineación.

Y dijo: "Puedo prometer lo que quiera. Yo soy el entrenador. Le dije al jugador que no será titular y que estará en el banquillo. Si lo necesito durante 30 minutos, jugará; y si no lo necesito, no jugará. Ningún jugador va a cambiar mis ideas, ni él ni ninguna otra persona en el fútbol, ni siquiera ningún presidente; eso no ocurrirá jamás".