Cristiano Ronaldo ha disputado su último partido del Mundial: España elimina a Portugal in extremis

España avanzó a cuartos del Mundial tras vencer 1-0 a Portugal en el último minuto con gol de Mikel Merino, eliminando así a Cristiano Ronaldo.

En la primera parte ambos equipos crearon peligro. Oyarzabal falló la más clara al disparar fuera ante Diogo Costa, y Ronaldo se topó con Unai Simón.

A continuación España dominó: Diogo Costa detuvo un disparo de Lamine Yamal, realizó una espectacular parada ante Álex Baena y bloqueó un cabezazo de Dani Olmo.

Justo antes del descanso, España sufrió: João Félix cabeceó a Unai Simón y, en el rebote, Ronaldo intentó marcar con el exterior, pero el portero volvió a salvar. Poco después, Nuno Mendes rozó el 1-0, aunque su disparo desviado golpeó el larguero.

Tras el descanso el ritmo bajó y España apenas creó peligro, más allá de alguna acción aislada de Yamal.

Todo apuntaba a la prórroga, pero en el descuento llegó el destello: Ferran Torres asistieron a Merino, quien marcó con sangre fría el 0-1. Bernardo Silva respondió con un cabezazo alto.

España avanza a cuartos y se medirá al ganador de Estados Unidos-Bélgica, mientras que Portugal queda eliminado: el último Mundial de Ronaldo termina con mal sabor.