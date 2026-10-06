João Cancelo mantuvo su destacada actuación con la selección de Portugal durante el parón internacional, después de marcar dos goles ante Dinamarca y Noruega, confirmando así la recuperación de su nivel y reforzando su posición como uno de los elementos más destacados del combinado, en un momento en el que se prepara para regresar a las filas del Barcelona.

El diario portugués "A Bola" reveló una llamativa estadística sobre Cancelo, pues parece que el lateral portugués es más efectivo de cara al gol cuando Cristiano Ronaldo no participa junto a él sobre el terreno de juego, pese a que la dupla ha jugado unida en 56 partidos de los 77 encuentros internacionales de Cancelo con la primera selección.

El jugador del Barcelona marcó 5 de sus 14 goles internacionales en 21 partidos en los que no coincidió con Ronaldo, con lo que su promedio goleador es de un gol cada 4,2 partidos en ausencia del capitán de Portugal, frente a un gol cada 6,2 partidos cuando juega a su lado.

Pese a estas cifras, Cancelo no dudó en elogiar a Ronaldo, afirmando que el capitán de la selección representa un símbolo para Portugal, y declaró: "Es nuestro capitán y un símbolo de nuestra selección nacional. Es el mejor de todos los tiempos. Todos saben lo que representa para Portugal y lo que ha aportado a este país".

Y añadió: "Creo que las cosas terminarán, sin duda, de la mejor manera posible. Todos queremos resolver la situación con calma y con el respeto que Cristiano merece", en referencia a la polémica en torno al futuro de la veterana estrella con la selección.

Un inicio modesto y luego la explosión

El brillo de Cancelo con Portugal llega tras un modesto comienzo de temporada con el Barcelona, donde participó en apenas 38 minutos durante los primeros 5 partidos de LaLiga, antes de ganar más protagonismo y empezar a recuperar su influencia dentro del equipo.

Durante los dos partidos siguientes de LaLiga, además de su aparición en el primer encuentro del Barcelona en la Liga de Campeones, Cancelo acumuló 258 minutos, en los que marcó un gol y dio una asistencia.

Tras su contundente actuación con Portugal, la esperada participación de Cancelo con el Barcelona parece aún más importante, especialmente ante la cercanía de una serie de duelos exigentes para el equipo, donde Hansi Flick necesitará la mejor versión de todos sus jugadores para afrontar los difíciles compromisos venideros.