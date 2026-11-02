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Cristiano Ronaldo ha quedado fuera de la convocatoria del Al Nassr para su viaje a Uzbekistán con motivo de la Liga de Campeones de la AFC, después de que el entrenador Ange Postecoglou optara por hacer rotaciones. La decisión llega en medio de una preocupación más amplia por la seguridad en la región, que sigue alterando el torneo continental.

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Ronaldo, fuera de la convocatoria para el viaje

Ronaldo no jugará el lunes el partido de la Liga de Campeones de la AFC que enfrentará al Al Nassr con el Pakhtakor. Postecoglou, entrenador del equipo, ha decidido dar descanso al delantero para el viaje a Taskent.

El astro portugués atraviesa un gran momento de forma tras marcar un triplete en la liga saudí la semana pasada. Con esos tres goles, elevó a 985 su extraordinaria cifra de tantos entre clubes y selección.

Sin embargo, Postecoglou ha dado prioridad al bienestar de los jugadores ante un calendario exigente. Kingsley Coman y Mohamed Simakan tampoco figuran en la convocatoria para el decisivo encuentro continental en Uzbekistán.

Gestionar una carga de partidos elevada

El Al Nassr ansía conquistar su primer título asiático, pero ha tenido un comienzo de campaña complicado. Actualmente ocupa la novena posición del grupo de la zona oeste y es el peor clasificado de los cinco representantes de Arabia Saudí.

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En una rueda de prensa en Uzbekistán, Postecoglou explicó su política de rotaciones. El exentrenador del Tottenham Hotspur reveló que había dado descanso a Ronaldo y a sus compañeros «debido a la acumulación de partidos y a la cantidad de desplazamientos».

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Próximos partidos PAT AFC Liga de Campeones 08:45 ALN

Pese a las dificultades iniciales, el técnico australiano confía en que el equipo progrese. «A pesar del difícil comienzo, de las condiciones de preparación y de no estar completamente listos al inicio de la temporada, ahora hemos alcanzado un nivel excelente», afirmó Postecoglou, según recoge ESPN.

Los problemas de seguridad alteran la competición

El calendario del Al Nassr ya se ha visto seriamente alterado por problemas de seguridad en la región. Ronaldo disfrutó de un descanso inesperado la semana pasada cuando se aplazó su partido de la Liga de Campeones porque el Al-Wasl se negó a viajar a Riad.

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Antes de eso, el partido en casa del Al Nassr del 12 de octubre se retrasó tras conocerse informaciones sobre ataques con misiles de los rebeldes hutíes. Estas tensiones persistentes ponen ahora seriamente en duda la Copa Asiática, cuyo inicio está previsto para el 7 de enero en Arabia Saudí.

El presidente de la Asociación Japonesa de Fútbol, Tsuneyasu Miyamoto, expresó recientemente sus reservas sobre el torneo. «Por lo que he sabido a través de las noticias, la situación sigue siendo insegura, así que, en este momento, no creo que sea fácil celebrar allí la Copa», afirmó Miyamoto.

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La Copa Asiática, en el aire

Aunque los organizadores saudíes insisten en que los preparativos siguen según lo previsto, la Confederación Asiática de Fútbol vigila de cerca la situación. El presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, reconoció que se tomará una decisión definitiva antes de que termine noviembre.

Señaló que la situación puede cambiar rápidamente en la región y sugirió que el torneo incluso podría aplazarse hasta 2028 si fuera necesario. Mientras tanto, otros clubes saudíes continúan esta semana sus campañas continentales.