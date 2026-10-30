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Cristiano Ronaldo parece cerca de volver a jugar con la selección después de que Portugal solicitara formalmente a Al-Nassr que lo liberase de cara a la Liga de Naciones de la UEFA. La petición marca un importante punto de inflexión para el veterano delantero tras una reciente suspensión de 30 días y un desacuerdo muy sonado por sus minutos de juego.

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El Al-Nassr recibe una solicitud formal de Portugal

La carrera internacional de Ronaldo ha recibido un gran impulso. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) se ha puesto oficialmente en contacto con el Al-Nassr para solicitar que libere al jugador de 41 años de cara a la próxima ventana internacional.

Según el medio saudí Arriyadiyah, la solicitud formal también incluye a Joao Felix y Samu Costa, compañeros de Ronaldo en el club. Los tres figuran en los planes para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA. Este avance supone un importante punto de inflexión para Ronaldo y llega apenas unas semanas después de que un incidente disciplinario sembrara serias dudas sobre su futuro con la selección.

Atrás queda la polémica por la suspensión

La reciente incertidumbre en torno a Ronaldo se remonta a una tensa concentración de la selección en septiembre. Según se informó, el veterano delantero expresó una profunda frustración por la gestión de sus minutos de juego, lo que finalmente provocó su salida anticipada de la concentración. Como consecuencia, la FPF impuso a su capitán una suspensión de 30 días y una multa de 255 €.

Sin embargo, como las sanciones se aplicaron con efecto retroactivo desde la fecha del incidente, ahora puede volver a ser convocado. Posteriormente, Ronaldo pidió disculpas públicamente a la afición y a sus compañeros para aliviar la creciente tensión. Ese gesto parece haber allanado el camino para su regreso a la selección.

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La reconciliación con la selección

Su inclusión en la preselección pone de manifiesto la disposición de Portugal a reincorporar a su máximo goleador histórico. Pese a su edad, está claro que Ronaldo sigue siendo una figura de interés para la selección de cara al futuro.

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La comunicación oficial enviada al Al-Nassr confirma que la federación considera cerrado el asunto disciplinario. La decisión definitiva sobre su participación en el campo queda ahora enteramente en manos del cuerpo técnico.

A la espera de los duelos contra Dinamarca y Gales

Portugal está ultimando los preparativos para la Liga de Naciones de la UEFA 2026-27. Tiene previsto recibir a Dinamarca en Braga el 14 de noviembre, en un encuentro que promete ser muy disputado.

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Tres días después, la selección viajará para enfrentarse a Gales con la intención de ganar impulso en el torneo. Aún está por ver qué papel desempeñará exactamente Ronaldo en los dos partidos. Por ahora, la atención se centra en el anuncio de la convocatoria definitiva. La afición estará muy pendiente de si el legendario delantero vuelve a saltar oficialmente al campo con la camiseta de la selección.