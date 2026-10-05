Tras la victoria de Dinamarca por 1-0 sobre Gales en Cardiff la noche del domingo, Rasmus Højlund habló por primera vez sobre su polémico gesto con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, que generó interrogantes después del partido entre ambas selecciones el pasado jueves en Copenhague.

Højlund había marcado el gol del empate para su país (2-2) ante Portugal y lo celebró a la manera de Cristiano Ronaldo (siu), y luego apareció en las imágenes de televisión tras el pitido final empujando al entrenador de Portugal, Jorge Jesus, con un leve toque en el pecho durante el saludo posterior al partido.

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Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa un día antes del partido tras una discrepancia con Jesus por no hacerle jugar, lo que llevó a muchos a relacionar ambos incidentes.

En su entrevista con la cadena danesa TV 2, Højlund negó cualquier vínculo entre el empujón y la decisión de dejar fuera a su ídolo Ronaldo.

El astro del Nápoles acusó a Jesus de sobrepasar los comportamientos deportivos, y dijo sobre el polémico gesto entre ambos: "Como hablamos tras el partido ante Portugal, mi celebración fue un homenaje a Ronaldo. El empujón no tiene nada que ver con la decisión del entrenador Jesus (hacia Ronaldo). El motivo es que él (Jesus) no se molestó siquiera en mirarme. Creo que es una actitud antideportiva".

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Y añadió: "Hay que saludar a la gente de forma correcta después de un partido de fútbol. Recibí un empujón frío en el pecho y me ignoró por completo. Por eso le llamé la atención diciendo: 'Oye, ¿en serio?'. Eso fue todo".

Y agregó: "Sí, la escena de la celebración estaba dedicada a mi estrella favorita (Ronaldo)".

Y continuó: "Sé muy bien que ustedes (los medios) quieren titulares atractivos, y eso es lo que consiguen con él, pero sí, Poulsen (exjugador de Dinamarca y analista de la cadena) también lo sabe muy bien. Ya en aquel entonces no tenía miedo de decir que Cristiano era mi referente (desde sus inicios en el Manchester United)".

El delantero danés prosiguió: "Es curioso que, de repente, medio año después de la marcha de Ronaldo (del United), me encontrara casi obligado a ocupar su lugar de alguna manera. Así que fue un viaje curioso. Como dije, creo que tiene una mentalidad extraordinaria, y espero que Portugal y Cristiano resuelvan el asunto, porque sería una forma lamentable de que terminara así para un jugador".

Y concluyó: "Para mí, Ronaldo es el más grande de la historia del fútbol de todos los tiempos".

Højlund y la selección de Dinamarca tendrán que enfrentarse a Portugal como visitantes en la Liga de las Naciones, de nuevo el próximo 14 de noviembre, después de que el equipo de Jesus ganara el partido anterior por 4-2.

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