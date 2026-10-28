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Cristiano Ronaldo ha sido proclamado oficialmente ganador de la primera edición del premio B.O.A.T. (Balón de Oro de todos los tiempos) tras una votación mundial de los aficionados. La histórica temporada de 2008 del legendario delantero portugués en el Manchester United ha sido reconocida como el mejor año individual de la historia del prestigioso trofeo.

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Ronaldo supera por poco a Messi en una votación histórica

En una iniciativa que ha reavivado el eterno debate sobre quién es el mejor futbolista, France Football presentó un galardón singular tras su gala más reciente. El premio B.O.A.T. se creó para determinar qué temporada premiada con el Balón de Oro sobresale por encima de todas las demás en la historia del fútbol. Ronaldo se impuso gracias a su sensacional rendimiento con el Manchester United en 2008, que obtuvo el primer puesto en la votación popular.

El resultado sitúa al jugador del Al-Nassr ligeramente por delante de su gran rival a lo largo de su carrera, Lionel Messi. En concreto, los votantes prefirieron el primer Balón de Oro de Ronaldo a la temporada récord de Messi en 2012, año en el que el argentino marcó 91 goles entre su club y su selección.

Nuevos criterios para el premio B.O.A.T.

A diferencia del Balón de Oro tradicional, cuyo ganador lo decide un jurado de periodistas internacionales, el premio B.O.A.T. puso la decisión directamente en manos de los aficionados. France Football abrió la votación a su público digital para que los seguidores eligieran qué versión de sus ídolos merecía realmente ser coronada como la mejor de todos los tiempos.

La lista de candidatos incluía únicamente a futbolistas que habían ganado varios Balones de Oro durante su carrera. En ese prestigioso grupo figuraban Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan y Franz Beckenbauer, además del icono del Real Madrid Alfredo Di Stefano y la leyenda brasileña Ronaldo Nazario.

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Los aficionados pagan para coronar a sus ídolos

Participar en esta histórica votación tenía una condición peculiar: los usuarios debían pagar un euro para emitir su voto. Para fomentar la participación pese a la tarifa, los organizadores incluyeron a todos los votantes en el sorteo de dos entradas para la ceremonia del Balón de Oro de 2027.

La iniciativa resultó popular y miles de aficionados decidieron pagar para respaldar la etapa que consideraban la mejor de su elegido. Los datos revelaron que más de 5.000 personas votaron varias veces para intentar que su jugador favorito quedara en primer lugar.

Ronaldo y Messi copan los 12 primeros puestos

Ronaldo y Messi dominaron por completo la votación y se repartieron los 12 primeros puestos. Hubo que esperar hasta la 13.ª posición para encontrar a otro jugador: la leyenda brasileña Ronaldo Nazario, gracias a su recordado Balón de Oro de 2002.