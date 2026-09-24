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imago-sport-1083727220.jpgZUMA Press Wire
Siep Engelen
Traducido por

Cristiano Ronaldo desempeña un papel protagonista especialmente desafortunado con Portugal, el fenomenal Erling Haaland guía a Noruega por el buen camino

Portugal vs Gales
Portugal
Gales
UEFA Nations League A
Noruega vs Dinamarca
Noruega
Dinamarca
C. Ronaldo
E. Haaland

El Grupo D de la Nations League también ha arrancado oficialmente. Portugal logró imponerse por la mínima a Gales, con un desafortunado Cristiano Ronaldo como protagonista: 1-0. Noruega también sumó tres puntos bajo el mando de Erling Haaland ante Dinamarca: 3-2. 

Portugal - Gales 1-0

Portugal fue muy superior a Gales y dispuso pronto de dos buenas ocasiones por medio de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, fue João Félix quien acabó abriendo el marcador: con un disparo lejano superó al guardameta Danny Ward. 

Parecía que había mucho más para los portugueses, pero especialmente Ronaldo no tuvo la fortuna de su lado. Primero mandó por encima de la portería una ocasión gigantesca y después también vio cómo le anulaban su gol. Lewis Koumas estuvo cerca del empate para Gales en la recta final, pero no llegó. Portugal resistió y se llevó la victoria por 1-0. 

Noruega - Dinamarca 3-2

Noruega salió lanzada y ya ganaba 2-0 antes de que se cumplieran veinte minutos. A pase de Martin Ødegaard, Oscar Bobb encontró el palo largo en un espacio reducido, y poco después Erling Haaland pudo doblar la ventaja tras una buena acción previa de Antonio Nusa.

Noruega lo tenía todo de cara, pero Dinamarca no se dejó llevar al matadero así como así. Mikkel Damsgaard firmó el 2-1 con un precioso lanzamiento de falta. Tras el descanso llegó incluso el 2-2, cuando Rasmus Højlund golpeó con fuerza tras un saque de esquina. 

Por momentos parecía que Dinamarca se encaminaba hacia un resultado positivo, pero entonces apareció de nuevo Haaland. El delantero no perdonó en una jugada ensayada a la salida de un córner: 3-2. Noruega aguantó después, aunque tuvo que terminar el partido con diez hombres por la tarjeta roja a David Møller Wolfe.

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