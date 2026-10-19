Cristiano Ronaldo conoce la sanción definitiva de la Federación Portuguesa de Fútbol: suspensión y una llamativa multa

La Federación Portuguesa de Fútbol ha suspendido a Cristiano Ronaldo durante 30 días. Además, deberá pagar una multa de 255 euros. La sanción se debe a la decisión del delantero de 41 años de abandonar la concentración de Portugal durante el último parón de selecciones.

A finales de septiembre, Ronaldo tuvo un enfrentamiento con el seleccionador Jorge Jesus después de quedarse en el banquillo durante la victoria por 2-1 ante Noruega. Según Ronaldo, el técnico le había prometido que jugaría alrededor de media hora.

Ronaldo tuvo que calentar durante aquel partido, pero finalmente no disputó ningún minuto. El delantero sintió que no se le había tomado en serio y afirmó más tarde que Jesus tampoco había cumplido un segundo compromiso. Según Ronaldo, el seleccionador le había prometido que explicaría públicamente la situación en una rueda de prensa.

La tensión aumentó tanto que Ronaldo decidió abandonar la concentración antes de que Portugal se enfrentara a Dinamarca. La estrella portuguesa publicó después un extenso comunicado en el que pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados. En él reconoció que su decisión de abandonar la selección no podía quedar sin consecuencias.

De hecho, en ese comunicado fue el propio Ronaldo quien pidió una sanción adecuada. El capitán subrayó que su condición de referente era precisamente un motivo para juzgar su conducta con severidad. Así dejó claro que estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de su marcha, pese a sus críticas a la actuación de Jesus.

Hace una semana y media, la federación portuguesa anunció la apertura oficial de un procedimiento disciplinario contra el capitán. Ronaldo seguiría suspendido provisionalmente hasta que se determinara la sanción definitiva.

La sanción ya se conoce: 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. La cuantía de la multa resulta especialmente baja, dado el salario astronómico que percibe Ronaldo.

La suspensión, además, entró en vigor con carácter retroactivo el 30 de septiembre, el día en que Ronaldo se marchó. Eso significa que volverá a estar disponible el 14 de noviembre, cuando Portugal dispute su próximo partido internacional.