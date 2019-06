Cristiano Ronaldo: "¿Balón de Oro? He ganado tres competiciones, he estado bien, como siempre"

El jugador ni quiso valorar su candidatura al premio, pero señaló que esta temporada también ha sido exitosa para él

se proclamó campeona de la Nations League en un partido en el que Cristiano Ronaldo no marcó. El bien mayor, el del torneo, se aseguró con un gol de Guedes. Tras el partido, Cristiano habló con la Cadena Ser y se apuntó a la discusión anual sobre el Balón de Oro.

"He ganado tres competiciones, he estado bien, como siempre. A lo largo de mi carrera no ha habido una época en la que haya jugado mal y este año no ha sido diferente. En 16 años los números hablan por sí solos. ¿Qué más puedo hacer? ¿Merezco el Balón de Oro? No lo sé. Eso se lo dejo a ustedes, que son los que evalúan mi rendimiento. No me voy a valorar", señaló el goleador luso.

Ha ganado cinco veces el galardón individual, pero esta temporada, por el momento, no estaba en los corrillos como opción para lograrlo. Se habla de Messi, por supuesto, campeón de la liga española y el jugador más elogiado de la generación. El argentino tiene en la un torneo entero más para afianzar su candidatura al premio, casi para asegurárselo. El otro nombre que ha salido en tiempos recientes es Van DIjk, con la rareza de que gane un central pero también el peso de quien ha ganado la Champions y ha cuajado una campaña sensacional.

Cristiano ha ganado el Calcio y la Supercopa con la , ahora también la Nations League. En su contra juega que este nuevo torneo de selecciones no deja de ser un experimento sin poso y que en la Champions su equipo fue eliminado en cuartos de final contra el .

Más allá de sus cuestiones personales, siempre importantes para Cristiano, el jugador hace balance de sus años en la selección. "Son ciclos, no se puede ganar siempre pero es verdad que la selección de Portugal está pasando por una fase muy buena desde 2016 cuando ganamos la y ahora hemos ganado la Liga de las Naciones. Es un momento en el que la selección está disfrutando y yo también obviamente, porque jugar por la selección, disfrutar y ganar títulos es muy importante", comentó.

Esta vez ganaron en casa, y Cristiano también tuvo palabras para la afición. "El apoyo fue increíble, no solo para mí para todos mis compañeros. Nos ayudaron mucho a conquistarlo. No para mi ambición porque me siento bien. Intento ayudar a los más jóvenes y ellos intentan ayudarme a mí, es una conexión perfecta”.