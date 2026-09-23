Cristiano: quieren matarme con una escopeta de caza y sueño con dos cosas antes de retirarme

Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí, fijó sus objetivos para el próximo periodo, elogiando el fichaje de Jorge Jesus para dirigir a la selección de Portugal.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo inicia un nuevo capítulo con la selección portuguesa, y quizás sea el último, aunque las cosas no se pueden predecir con el hijo de Madeira.

Al inicio de la etapa de Jorge Jesus al frente del cuerpo técnico, la leyenda del fútbol portugués habló antes del primer partido de la Liga de Naciones de la UEFA ante Gales (mañana),y ello dentro de los actos de la cumbre del fútbol portugués, que se celebra desde hoy hasta el viernes en la ciudad del fútbol de la Federación Portuguesa de Fútbol en Oeiras (Lisboa).

Una nueva era para Portugal

Ronaldo dijo sobre sus objetivos durante el próximo periodo: "No creo que haya hablado ante tanta gente antes. Mi objetivo es doble: marcar mi gol número mil y ganar la Liga de Naciones de la UEFA".

Y continuó: "Es una nueva era, y debemos felicitar al entrenador Roberto Martínez por el trabajo que realizó, sobre todo porque es de otro país, a pesar de todas las críticas que se le dirigieron. Ahora tenemos al entrenador Jorge Jesus, a quien todos conocen, y estoy seguro de que las cosas irán bien".

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Las críticas dirigidas a Ronaldo

Sobre las críticas dirigidas a él, aclaró: "No puedo ser completamente sincero. Tengo que ser diplomático. Siempre he dicho que he tenido un gran recibimiento, pero este año ha sido uno de los años en los que más he sentido este reconocimiento; hay quienes quieren matarme, pero solo con una escopeta de caza".

Y añadió el Don: "Juego al fútbol desde hace muchos años, y he tenido un buen recibimiento en casi todas partes. Algunos canales intentan atacarme y dañar mi reputación, pero no tienen ninguna oportunidad, a menos que usen una escopeta. E incluso entonces, esquivo la bala. Pero estoy acostumbrado a ello".

Y aclaró: "En el estadio Do Dragão, lo entendía por la rivalidad... En cambio en el estadio Da Luz, la cosa es diferente, porque al parecer no podemos jugar allí, al menos eso es lo que he leído... Pero el hecho de que seis personas no me quieran es algo que no me molesta".

La fecha de la retirada de Cristiano

Sobre la fecha de su retirada, Cristiano dijo: "No lo sé, ojalá supiera la respuesta, pero no lo sé".

Y prosiguió: "Aprendí a vivir el momento a comienzos de mis treinta años, así que no lo sé, pero es muy probable que este sea mi último año. Os avisaré cuando sea mi último partido".

Y sobre la posibilidad de participar en la Eurocopa 2028, respondió: "Solo pienso en el presente. Sé que mucha gente quiere que me retire de la selección ahora, pero mi motivación viene de las personas que quieren seguir viéndome".

El sueño de los 1000 goles

Y sobre el sueño de marcar 1000 goles, señaló: "Sé que lo lograré, pero no es una obsesión. El resto tiene que ver con disfrutarlo, pero sí, quiero de verdad alcanzar ese récord".

En lo que respecta a que Jesus asuma la dirección de Portugal, Ronaldo afirmó: "Fue una elección perfecta. Aporta un ambiente diferente, ideas nuevas y una forma distinta de hablar. Y como dijo el entrenador, muchos ya han trabajado con él antes, lo que facilita las cosas. Tenemos un partido difícil mañana. El entrenador se quedará aquí muchos años, y creo que fue la mejor elección".

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A Ronaldo se le preguntó sobre la veracidad de que estuviera pensando en retirarse de la selección tras el Mundial, y respondió: "Sí, siempre pienso en mis decisiones. Pienso en todo. Como me veis aquí, decidí continuar".

Y concluyó: "Hablé con el presidente y con el entrenador, y ambos cuentan conmigo. Creo que puedo seguir ayudando a la selección nacional, no solo marcando goles, sino porque esta es una nueva generación. Pero lo más importante es permanecer en el campo y seguir marcando goles".